جوان آنلاین: علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از اجرای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و اظهار کرد: حقوق این نیروها همانند کارکنان قراردادی و رسمی، بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و رفع بخشی از مشکلات این کارکنان در زمینه پرداخت حقوق و مزایا است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه اجرای این طرح به معنای اعلام افزایش حقوق نیست، تصریح کرد: نمیگوییم که ساماندهی جدید لزوماً به معنای افزایش حقوق است، اما قطعاً اجرای آن آثار مثبتی بر حقوق و مزایای کارکنان شرکتی خواهد داشت.
رفیعزاده پیشتر نیز اعلام کرده بود که پرداخت مستقیم و متمرکز حقوق نیروهای شرکتی، با هدف رفع مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، بینظمی در کسورات و افزایش شفافیت در فرآیند پرداختها دنبال میشود.