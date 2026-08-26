تقابل استقلال با سازمان لیگ؛ بازی ما باید لغو شود

جوان آنلاین: لیگ نخبگان آسیا برای استقلال از بیست و سوم شهریور ماه آغاز میشود و چالشهای این باشگاه با سازمان لیگ بر سر تاریخ برخی دیدارهای داخلی نیز به واسطه همین رویداد بینالمللی آغاز شده است.
به گزارش خبر ورزشی، طبق برنامهای که سازمان لیگ ارائه کرده، استقلالیها باید ۱۹ شهریور به مصاف پیکان بروند و این دیدار در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فعلاً لغو نشده است، اما مدیران و مربیان استقلال تاکید دارند با توجه به حساسیت لیگ نخبگان و اینکه نخستین بازی آنها برابر السد قطر، ۲۳ شهریور در دوحه برگزار خواهد شد، اگر آبیپوشان نوزدهم اسفند با پیکان بازی کنند، عملاً هیچ فرصتی برای انجام تمرینات تاکتیکی جهت رویارویی با حریف قطری نداشته و، چون استقلال باید یک پرواز حدوداً دو ساعته نیز انجام بدهد، بنابراین سهراب بختیاریزاده در بهترین حالت ممکن فقط میتواند یک جلسه تمرین پرفشار تاکتیکی برای تقابل با حریف قطری داشته باشد (تیمها شب قبل از بازی، پرفشار تمرین نمیکنند) به همین خاطر مذاکرات با سازمان لیگ آغاز شده تا بازی با پیکان به جای نوزدهم شهریور، در تاریخ دیگری برگزار شود، اما فعلاً هیچ تغییری در برنامه هفته هفتم ایجاد نشده است.