انحلال «قسد» و صعود عبدی به حلقه نزدیکان جولانی

جوان آنلاین: فرمانده نیرو‌های کرد سوریه که از حمایت امریکا برخوردار بود، از انحلال و ادغام این نیرو‌ها در نهاد‌های دولتی خبر داد و با این توافق، مظلوم عبدی به‌عنوان مشاور الجولانی منصوب شد. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که سوریه همچنان با چالش‌هایی مانند تدوین قانون اساسی جدید و تعیین حدود اختیارات و حقوق گروه‌های مختلف روبه‌روست.

مظلوم عبدی، فرمانده «نیرو‌های دموکراتیک سوریه»، سه‌شنبه شب در سخنانی انحلال این نیرو‌ها و ادغام کامل آنها در نهاد‌های دولتی را اعلام کرد. به گزارش الجزیره، او در این مورد گفت: «احمد الشرع بر حفظ حق آموزش به زبان کردی تأکید کرد و در خصوص حق آموزش به زبان مادری، موضعی پذیرا اعلام کرده است.» او مدعی شد: «می‌خواهیم این روز، سرآغاز گذاری حقیقی از میدان‌های نبرد به عرصه‌های سازندگی و از دوران سلاح به دوران صلح باشد.» برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که محمد الجولانی، رئیس دولت سوریه، نیز با صدور حکمی مظلوم عبدی را به‌عنوان مشاور خود در امور کرد‌ها منصوب کرد. منابع آگاه تصریح دارند که انتصاب مظلوم عبدی به‌عنوان مشاور جولانی، شامل تعیین وظایف یا اختیارات مشخص برای این سمت نخواهد بود و نام الهام احمد (رئیس مشترک روابط خارجی اداره خودگردان دموکراتیک) نیز در چارچوب سهمیه انتصاباتی قرار خواهد گرفت که جولانی اختیار انتخاب اعضای آن را دارد.

آنها توضیح دادند که انتصاب الهام احمد پس از جایگزینی یکی از اعضای پارلمان انجام خواهد شد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که احمد جایگزین مضر حمدان خواهد شد؛ فردی که به دلیل ارتباطش با نظام بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، تحت بررسی حقوقی قرار گرفته است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که گذار سیاسی مستلزم وجود گفت‌وگویی ملی و فراگیر و تعیین روشن مدت و سازوکار‌های آن و سپس تدوین چارچوبی قانون اساسی جدید است که ماهیت دولت و توزیع اختیارات و حقوق سیاسی، قومی و فرهنگی اجزای مختلف آن را مشخص کند، اما ایجاد نهاد‌های قدرت پیش از توافق بر سر قواعد خود دولت، می‌تواند روند انتقالی را بیشتر به بازتنظیم موازنه قدرت شبیه کند تا بنیانگذاری قرارداد سیاسی جدید. این مسئله با توجه به مسئله کرد‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سال ۲۰۲۶ شاهد پیشرفت در روند ادغام نهاد‌های مدنی و نظامی وابسته به اداره خودگردان و نیرو‌های دموکراتیک سوریه در نهاد‌های دولت سوریه بود و این روند در نهایت به اعلام مظلوم عبدی در ۲۵ اوت درباره انحلال قسد به‌عنوان نیرویی مستقل و ادغام آن در نهاد‌های دولتی منجر شد.

چالش اصلی مرحله کنونی، تنها ایجاد قدرتی جدید نیست، بلکه ساختن دولتی مبتنی بر شهروندی، کثرت‌گرایی، حاکمیت قانون و مشارکت برابر است؛ دولتی که اختلافات میان سوری‌ها را به زمینه‌ای برای توافق تبدیل کند، نه عاملی برای درگیری جدید. بدون چنین مبنایی، ممکن است روند انتقالی ساختار قدرت را تغییر دهد، اما قادر به تغییر ساختار سیاسی‌ای که بحران سوریه را ایجاد کرده است، نخواهد بود.