نرخ ارز در مرکز مبادله ایران نرخ حواله ارز تجاری است

جوان آنلاین: از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصغر بالسینی با تبیین تفاوت نرخ اسکناس و حواله اظهار داشت: متقاضی هنگام مراجعه به بانک عامل و انجام فرآیند خرید، از نرخ نهایی مطلع میشود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: نرخهایی که در مرکز مبادله ایران اعلام میشود، عمدتاً مربوط به معاملات حوالهای در بازار ارز تجاری است و به دلیل تفاوت سازوکار فروش اسکناس و وجود هزینهها و کارمزدهای بانکی، نرخ اسکناس توافقی با نرخ حواله بازار ارز تجاری یکسان نیست.
بالسینی ادامه داد: نرخهای منتشرشده از سوی مرکز مبادله، نرخ خرید و فروش حواله ارز در بازار ارز تجاری است؛ بازاری که بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور در آن تأمین میشود.
به گفته وی، بیش از ۹۵ درصد معاملات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود و بخش عمده تأمین ارز مورد نیاز واردات نیز از همین مسیر صورت میگیرد.
بالسینی خاطر نشان کرد: امروز چهارشنبه ۴ شهریورماه، نرخ فروش حواله ارز دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۷ هزار و ۷۱۶ تومان بوده است و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است.