الحاق ۲۹۰۰ صندلی هواپیما به ناوگان هوایی و افتتاح ۵ هزار و ۸۴۴ واحد مسکونی در تهران

طی مراسمی به مناسبت هفته دولت در تهران، با دستور رئیس جمهور و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ۲۹۰۰ صندلی به ناوگان هوایی کشور الحاق شد و ۹۴ پروژه راه و شهرسازی و ۵۸۴۴ واحد مسکونی شهری و روستایی به بهره برداری رسید.

جوان آنلاین: امروز همزمان با هفته دولت، ۹۴ پروژه زیرساختی، عمرانی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۳۸ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان در استان تهران، به دستور رئیس‌جمهور و با حضور ابوذر شیرودی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایرنا، در جریان این مراسم، الحاق ۱۷ فروند هواپیمای جدیدالورود با ظرفیت ۲ هزار و ۹۰۰ صندلی-مسافر به ناوگان هوایی کشور با سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومانی انجام شد. همچنین «مرکز کنترل عملیات امنیت سایبری صنعت هوانوردی» با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد که نقشی راهبردی در حفاظت از زیرساخت‌های هوایی کشور ایفا می‌کند.

افتتاح باند دوم تهران- قم

در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی استان تهران، پروژه‌های قابل‌توجهی به بهره‌برداری رسید؛ از جمله «باند دوم تهران- قم» به طول ۲۰ کیلومتر با ارزش ۲ هزار میلیارد تومان و «پل تقاطع فیروزآباد» با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان. همچنین ۶۳ پروژه در زمینه رفع نقاط پرحادثه، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت راه‌ها با اعتبار ۷۱۲ میلیارد تومان، نصب دوربین‌های نظارت تصویری بر روی ۱۳۲ دستگاه لکوموتیو با هزینه ۲۰ میلیارد تومان و بهره‌برداری از «سکوی توقفگاه قطار حومه‌ای شهرستان قرچک» با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ایمنی و رفاه مسافران است.

افتتاح «اولین ساختمان دانش‌بنیان»

دولت در این هفته بر توسعه فناوری‌های نوین در صنعت راه و ساختمان تمرکز ویژه‌ای داشت. افتتاح «اولین ساختمان دانش‌بنیان» با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، «کوره آزمون مقاومت در برابر آتش» در مقیاس بزرگ با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان و «آزمایشگاه مرجع ریلی روسازی» با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان از جمله این اقدامات است. علاوه بر این، ۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۸۳ کیلووات با هزینه ۳۴ میلیارد تومان و ۶ سامانه هواشناسی به همراه ۴ ایستگاه باران‌سنجی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان تهران به بهره‌برداری رسید.

در بخش مسکن، ۵ هزار و ۸۴۴ واحد مسکونی شامل یک هزار و ۹۹۰ واحد مسکونی شهری، ۳ هزار و ۷۲۱ واحد در شهر‌های جدید و ۱۳۳ واحد روستایی تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان شد.

افتتاح ساختمان‌های خدمات اجتماعی و عمومی

همچنین در حوزه خدمات اجتماعی و عمومی، «مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان ری» با زیربنای ۱۳۶۰ متر مربع و اعتبار ۶۴.۵ میلیارد تومان و «ساختمان پزشکی قانونی شهرقدس» با زیربنای ۴۳۵ متر مربع و اعتبار ۲۱.۳ میلیارد تومان برای ارائه خدمات به مردم افتتاح گردید.