جوان آنلاین: محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در حاشیه افتتاح پروژه‌های راه و شهرسازی هفته دولت در مازندران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در مجموع ۱۵۸ پروژه را در بخش‌های مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌ها، مسکن، هواشناسی، بنادر و رفع نقاط حادثه‌خیز در استان مازندران به ارزش حدود ۲۳ همت به بهره‌برداری رسانده است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به آثار اجرای این طرح‌ها در توسعه استان افزود: این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های لجستیکی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مازندران داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اهمیت حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور گفت: ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و از همین رو توسعه زیرساخت‌های بندری و دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شکیبی‌نسب ادامه داد: طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی در مازندران انجام شده و طرح‌های جدیدی نیز با هدف افزایش ظرفیت بنادر و تقویت نقش آنها در مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره پروژه‌های حوزه مسکن نیز بیان کرد: در بخش مسکن شهری و روستایی پروژه‌های قابل توجهی در استان مازندران اجرا شده که ارزش مجموع آنها به حدود ۱۸ همت می‌رسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای سطح رفاه، تأمین مسکن و ایجاد آرامش و آسایش بیشتر برای مردم استان اجرا شده است.

شکیبی‌نسب، اجرای پروژه‌های مرتبط با ایمنی تردد و رفع نقاط حادثه‌خیز را از دیگر اقدامات مهم وزارت راه و شهرسازی در مازندران عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت بنادر در شرایط جنگی گفت: برای شرایط مختلف، سناریو‌های جایگزین پیش‌بینی شده بود و همین موضوع موجب شد روند فعالیت بنادر ادامه پیدا کند و در تأمین کالا‌های اساسی و ضروری کشور اختلال جدی ایجاد نشود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: با مدیریت وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، تأمین کالا‌های اساسی کشور در شرایط جنگی با مشکل خاصی مواجه نشد.

شکیبی‌نسب درباره اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ نیز اظهار کرد: بازسازی و تعمیرات در بخش‌های مختلف بنادر در حال انجام است و اقدامات لازم برای ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.