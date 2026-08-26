جنبش نجباء عراق تحویل سلاح به دولت را در شرایط کنونی رد کرد

جوان آنلاین: حسین الموسوی، سخنگوی جنبش نجباء عراق در گفتوگو با شبکه «التلفزیون العربی» اعلام کرد که این جنبش در وضعیت بحرانی فعلی بههیچوجه به تسلیم سلاح فکر نمیکند.
به گزارش تسنیم، وی تاکید کرد که این جنبش موضع رسمی خود مبنی بر رد تحویل سلاح را به اطلاع دولت بغداد رسانده است.
الموسوی تصریح کرد: عراق با مجموعهای از بحرانها و خطرات روبهروست که منشأ آنها چه در خارج و چه در داخل، ساختار سیاسی و امنیت کشور را تهدید میکند.
وی گفت: در شرایط کنونی تحت هیچ عنوانی به واگذاری سلاح فکر نمیکنیم و امکان تحویل سلاح وجود ندارد. موضع قاطع و صریح خود در رد تحویل سلاح در شرایط فعلی را رسماً به دولت عراق اعلام و منتقل کردهایم.