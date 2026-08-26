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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
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هشدار زرد هواشناسی تهران؛ وزش باد شدید و احتمال گردوخاک تا سه‌شنبه

2 روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران از صدور هشدار زرد شماره ۴۰ و فعالیت سامانه افزایش وزش باد و تندباد‌های موقتی از جمعه تا سه‌شنبه خبر داد.

جوان آنلاین: روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران از صدور هشدار زرد شماره ۴۰ و فعالیت سامانه افزایش وزش باد و تندباد‌های موقتی از جمعه تا سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، از جمعه ۶ شهریور تا سه‌شنبه ۱۰ شهریور، در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مرکزی نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید خواهد بود.

بر اساس اعلام هواشناسی، در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران نیز احتمال کاهش کیفیت هوا و انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده در استان رخ خواهد داد که احتمال رگبار و رعدوبرق، به‌ویژه در ارتفاعات شمالی تهران، وجود دارد.

این شرایط می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در فضای باز شود.

هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرده است در تردد‌های جاده‌ای، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط کرده و از استحکام سازه‌های موقت و سست اطمینان حاصل کنند.

همچنین از شهروندان خواسته شده است از استقرار در مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها و نیز تردد یا توقف در مجاورت درختان و سازه‌های ناتمام خودداری کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، انجام پرواز با گلایدر، بالگرد و هواپیما‌های سبک نیز باید مورد اجتناب قرار گیرد و مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها و احتیاط در انجام امور عمرانی مورد توجه باشد.

استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک و احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی، به‌ویژه صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست، از دیگر توصیه‌های هواشناسی استان تهران است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هوای تهران ، وزش باد شدید
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