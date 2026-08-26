دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان ارشد منتشر شد/آغاز انتخاب رشته مجازین از فردا

جوان آنلاین: متقاضیان حاضر در جلسۀ آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد از روز گذشته برای مشاهدۀ نتایج اولیۀ آزمون خود به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشتهها است، امروز چهارشنبه ۴ شهریور ماه در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قابل دریافت است و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد اطلاعیه منتشر شده از روز پنجشنبه ۵ شهریور تا روز سه شنبه ۱۰ شهریور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام نمایند.
در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبتنام کردهاند و در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دورههای روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدهاند.
متقاضیان ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی و اطلاعیههای مرتبط با آن، اقدام و سپس کدرشتهمحلهای مورد علاقه خود را از کدرشتهمحلهای مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویتها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن انتخابهای خود را ثبت ثبت کنند.
همچنین متقاضیان علاقمند به انتخاب رشتههای تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید پس از اعلام نتیجۀ اولیۀ آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوۀ انتخاب رشته از ۴ شهریور ماه به درگاه اطلاعرسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.