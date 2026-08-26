در حالی دو حزب اصلی رقیب در آمریکا خود را آماده شرکت در انتخابات میان دوره ای کنگره می کنند، حزب دموکرات توانسته با برتری ۷ درصدی در مدیریت اقتصاد، نظر رای دهندگان آمریکایی را جلب کند؛ نتیجه ای که بیش از همه زنگ هشدار را برای حزب جمهوریخواه و دولت دونالد ترامپ به صدا در آورده است.

جوان آنلاین: تارنمای هیل با استناد بر نظرسنجی جدید موسسه یوگاو و اکونومیست نوشت: ۳۹ درصد از شرکت کنندگان بر این باورند که دموکرات ها «عملکرد بهتری» در مدیریت اقتصادی کشور دارند. ۳۲ درصد این نظر را درباره حزب جمهوریخواه داشتند. ۱۵ درصد رای دهندگان آمریکایی گفتند هر دو حزب می توانند اقتصاد کشور را به «شیوه ای یکسان» اداره کنند.

به گزاش ایرنا، با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، تعدادی از دموکرات ها مساله قدرت خرید را به ویژه در بحبوجه تاثیرات جنگ ایران بر هزینه ها و نگرانی ها درباره اقتصاد آمریکا، به عنصر اصلی در کارزارهای انتخاباتی خود تبدیل کرده اند.

از زمان آغاز تهاجم نظامی آمریکا به ایران، قیمت های نفت و گازوئیل به دلیل بسته بودن تنگه هرمز افزایش داشته و بر اساس گزارش «انجمن اتوموبیل آمریکا» (AAA) روز سه شنبه میانگین قیمت این محصولات به ۴.۱۰ دلار رسید که در مقایسه با سال گذشته به میزان ۳.۱۶ دلار افزایش نشان می دهد.

نظرسنجی اکونومیست و یوگاو در بازه زمانی بین ۲۶-۲۴ آگوست (۴-۲ شهریور) با مشارکت هزار و ۵۳۶ شرکت کننده آمریکایی و با حاشیه خطای ۳.۵ درصد انجام شد.

خبرگزاری رویترز نیز با استناد بر نظرسنجی مشترک این رسانه با موسسه افکارسنجی ایپسوس عنوان کرد که حزب دموکرات، اختلاف قابل توجهی را با جمهوریخواهان درباره میزان درک رای دهندگان از نحوه مدیریت هزینه های زندگی رقم زده است.

این نظرسنجی که چهار روز طول کشید از ۹۵۱ نفر از رای دهندگان واجد شرایط این سوال را پرسید که «به نظر شما کدام حزب طرح یا رویکرد بهتری در مدیریت هزینه های زندگی دارد؟». ۳۶ درصد حزب دموکرات و فقط ۲۸ درصد حزب جمهوریخواه را انتخاب کردند. بقیه مطمئن نبودند که کدام حزب عملکرد بهتری در این موضوع دارد.

رویترز نوشت: این شکاف ۸ درصدی، بزرگترین پیشتازی دموکرات ها از زمان آغاز نظرسنجی های رویترز و ایپسوس در این زمینه از اکتبر ۲۰۲۵ بوده است. دموکرات ها بعد از آغاز جنگ ترامپ علیه ایران، در ماه فوریه (اسفند) که باعث افزایش قیمت بی سابقه بنزین و رسیدن آن به سطح بالاترین رکوردها شد، در نظرسنجی ها اندکی از جمهوریخواهان پیشی گرفتند.

رای دهندگان آمریکایی، افزایش هزینه های زندگی را به عنوان عامل مهم در نحوه رای دادن شان در انتخابات ماه نوامبر (آبان) عنوان کردند. در این انتخابات، کل کرسی های اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و ۳۵ کرسی مجلس سنا عرصه رقابت شرکت کنندگان خواهد بود.

به نوشته رویترز، با این حال، جمهوریخواهان، در نظرسنجی هایی که از شرکت کنندگان درباره مسائل کلیدی دیگری مانند مهاجرت و کنترل جرائم سوال می شود، نسبت به دموکرات ها پیشتاز هستند.

نظرسنجی اخیر رویترز با مشارکت هزار ۲۱۵ نفر از بزرگسالان آمریکایی شامل ۹۵۱ رای دهنده واجد شرایط انجام شد. نظرسنجی به صورت برخط و با حاشیه خطای مثبت و منفی سه درصد صورت گرفت.

نظرسنجی ها همچنین حاوی خبر بدی برای ترامپ است. به طوری که بر اساس نظرسنجی رویترز و آیپسوس که در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۷ آگوست (۲۶-۲۳ مرداد) انجام شد، محبوبیت ترامپ به فقط ۳۳ درصد رسیده است. در اوایل ماه جاری میلادی ترامپ ۳۵ درصد محبوبیت داشت. این کاهش عمدتا به دلیل نامحبوب بودن جنگ آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت های بنزین بوده است.

نظرسنجی رویترز و آیپسوس نشان داد که ۶۴ درصد آمریکایی عملکرد ترامپ در کاخ سفید را قبول ندارند و ۸۰ درصد انتظار دارند دخالت آمریکا در امور داخلی ایران برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد؛ موضوعی که کاملا در تضاد با وعده اولیه ترامپ درباره طول کشیدن درگیری نظامی تنها به مدت چند هفته است.

تجاوز نظامی که آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی علیه ایران کلید زد، اکنون علاوه بر تبعات آن در نارضایتی مردم آمریکا از وضعیت اقتصاد و افزایش قیمت ها باعث شده نظر رای دهندگان در ۶ ایالات کلیدی آمریکا -که نقش مهمی در انتخاب نامزد حزبی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ دارند-، عوض شود، به طوری که بیشتر رای دهندگان در ایالت های دموکرات، اکنون مخالف کمک و تامین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی هستند.

نظرسنجی اندیشکده «پروژه سیاسی IMEU» که از حقوق بشر فلسطینی ها حمایت می کند، کاهش محبوبیت رژیم اسرائیل در آمریکا را به ویژه بین دموکرات ها نشان داد.

این نظرسنجی که توسط شرکت تحقیقاتی یوگاو انجام شد، حکایت از آن داشت که اکثریت رای دهندگان در ایالت های کارولینای جنوبی، نوادا، نیوهامشایر، نیومکزیکو، میشیگان و ویرجینیا بر این باورند که اسرائیل در جنگ غزه مرتکب جنایت جنگی شده است.

این ایالات ها اولین رقابت های درون حزبی اولیه را در انتخابات ۲۰۲۸ برگزار خواهند کرد و نقش قابل توجهی در انتخاب نامزد دموکرات ها و احتمالا رئیس جمهوری بعدی آمریکا دارند.

در میشیگان ۸۰ درصد، از جمله ۹۱ درصد از رای دهندگان زیر ۴۵ سال به این سوال که «آیا فکر می کنید اسرائیل در غزه مرتکب جنایت جنگی شده است؟» پاسخ مثبت دادند.

۵۲ درصد از شرکت کنندگان نیز در ایالت کارولینای جنوبی گفتند که مخالف فروش سلاح به (رژیم) اسرائیل هستند که می تواند در صورت عملی شدن با تحریم تسلیحاتی برابری کند.

شرکت کنندگان در همه ۶ ایالت آمریکا از تحریم اسرائیل و وادار کردن دیوان بین المللی کیفری برای صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل حمایت کردند.

سالهاست که رژیم صهیونیستی بسرعت حمایت خود را در میان دموکرات ها از دست می دهد؛ این روند بواسطه نسل کشی در غزه بشدت تسریع شد.

با وجود این که برخی حامیان پروپاقرص رژیم اسرائیل هنوز هم در حزب دموکرات فعالیت می کنند، اختلافات در حمایت هر دو حزب اصلی آمریکا از این رژیم در سالهای اخیر افزایش یافته است به طوری که در ماه ژوئیه (تیر) بیش از ۱۰۰ دموکرات و تقریبا نیمی از حزب جمهوریخواه خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل شدند.