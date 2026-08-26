کد خبر: 1376201
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی

بهای نفت کاهش یافت/ عقب‌نشینی قیمت طلا از اوج

بهای نفت بهای نفت قیمت نفت در معاملات امروز (چهارشنبه) حدود ۲ درصد کاهش یافت و به روند نزولی جلسه گذشته ادامه داد؛ همزمان قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین سطح بیش از سه ماه گذشته، اندکی عقب نشست و سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش مهم تورم آمریکا برای ارزیابی مسیر نرخ بهره «فدرال رزرو» هستند.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام برنت (Brent) با یک دلار و ۷۸ سنت معادل ۲ درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز یک دلار و ۴۹ سنت معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۸۰ دلار و ۸۷ سنت رسید. هر دو شاخص نفتی در معاملات روز سه‌شنبه بیش از ۳ درصد افت کرده بودند.

میتسورو مورایشی، تحلیلگر «فوجیتومی سکیوریتیز»، گفت: بازار همچنان به تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز واکنش نشان می‌دهد و امیدها به پیشرفت مذاکرات میان ایران و عمان موجب فروش شده است.

به نوشته رویترز، ایران و عمان طی هفته‌های گذشته مذاکرات پراکنده‌ای درباره کنترل تردد در تنگه هرمز داشته‌اند. پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴)، حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت و گاز طبیعی مایع‌شده جهان از این مسیر عبور می‌کرد.

جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان روز سه‌شنبه در چارچوب رایزنی‌های دو کشور درباره ازسرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز، بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌های این تنگه توافق کردند.

طلا در انتظار داده‌های تورمی آمریکا

قیمت جهانی طلا نیز در معاملات روز چهارشنبه ۰.۳ درصد کاهش یافت و به چهار هزار و ۶۴۲ دلار و ۷۴ سنت در هر اونس رسید. قیمت طلا روز سه‌شنبه پس از رشد شدید هفته گذشته و در پی اعلام برنامه بازخرید اوراق قرضه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، به بالاترین سطح از اواسط ماه مه (اردیبهشت/خرداد) رسید.

قیمت معاملات آتی طلای ایالات متحده نیز با ۰.۱ درصد افزایش به چهار هزار و ۷۰۰ دلار و ۷۰ سنت رسید.

در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقدی نقره با ۰.۹ درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۲۶ سنت در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۴ درصد افزایش یافت و به هزار و ۸۶۵ دلار و ۹ سنت رسید و پالادیوم نیز با ۱.۳ درصد افزایش، هزار و ۳۴۳ دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) مربوط به ماه ژوئیه (تیر/مرداد)، که معیار مورد نظر فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) برای سنجش تورم است، قرار است امروز منتشر شود. همچنین توجه بازارها به سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول در روز جمعه معطوف است.

بر اساس داده‌های ابزار «فدواچ» شرکت «سی‌ام‌ای»، معامله‌گران با احتمال ۶۱.۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه آینده بدون تغییر نگه دارد.

برچسب ها: بهای نفت خام ، نفت ، نفت کش
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