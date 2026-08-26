جوان آنلاین: اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این مبنا است که خانوارهای درآمدی با رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها که بین‌ ۰ تا ۹ است، با فاصله ۱۰ روز شارژ می‌شود؛ در حالی که این فاصله زمانی تا پیش از مرداد ماه ۵ روز بود.

به این ترتیب، سرپرست خانوارها با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی) و نیروهای مسلح پانزدهم ماه، ۳، ۴، ۵ و ۶ بیست‌وپنجم همان ماه و ۷، ۸ و ۹ نیز پنجم ماه بعد یارانه غیرنقدی، به حساب آنها واریز می‌شود.

فردا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانوارهای درآمدی با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ به ازای هر نفر یک میلیون تومان شارژ می‌شود.

مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است.

خانوارهایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور زمان دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی طرح کالابرگ اقدام کنند.