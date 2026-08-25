بورس تهران با پول حقیقی دوباره رکورد زد

جوان آنلاین: بورس روز سهشنبه با موجی از تقاضا روبهرو شد و شاخص کل بیش از ۱۲۳ هزار واحد بالا رفت و شاخص هموزن نیز ۲۵ هزار واحد افزایش یافت و رکورد یک میلیون و ۷۶۵ هزار واحد را ثبت کرد، همچنین ارزش کل بورس به ۷/۱۷ هزار همت رسید و ورود ۵/۳ همت پول حقیقی به سهام، صندوقهای سهامی و حقتقدمها، فضای معاملات را صعودی کرد و ۸۷ درصد نمادها نیز سبز شدند.
بازار سهام در پایان معاملات روز سهشنبه سوم شهریور، روز پرتحرکتری را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۱۲۳ هزار واحدی در سطح ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار واحد ایستاد و در شرایطی رقم خورد که شاخص هموزن نیز ۲۵هزار واحد بالا رفت و به یک میلیون و ۷۶۵هزار واحد رسید که این رقم برای شاخص هموزن، رکورد تاریخی این نماگر را شکست و دامنه رشد بازار را گسترده کرد. همچنین در معاملات این روز، دو نماد فملی و فارس در مجموع حدود ۳۴ هزار واحد اثر مثبت بر شاخص کل گذاشتند و آکو که به تازگی در بازار عرضه شده است تا آستانه سقف دامنه نوسان ارزش سهام پیش رفت و وبملت نیز با رشد بیش از ۶/۲ درصدی و ثبت حدود ۱/۳ همت ارزش معاملات، پرتراکنشترین نماد بازار بود.
ارزش معاملات به رکوردهای تازه رسید
ارزش کل بورس تهران در پایان معاملات به ۷/۱۷ هزار همت رسید و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد و ارزش معاملات کل بازار نیز ۸/۱۹۳ همت بود که سهم معاملات خرد از آن به ۸/۲۷ همت رسید و صندوقهای سهامی هم معاملاتی به ارزش حدود ۳/۲۰ همت داشتند. جریان پول حقیقی نیز سمتوسوی صعودی بازار را تقویت کرد، زیرا سرمایهگذاران حقیقی در مجموع ۵/۳ همت پول به سهام، صندوقهای سهامی و حقتقدمها وارد کردند و همزمان ۱/۲ همت از صندوقهای درآمد ثابت خارج شد و خروج بیش از یک همت پول حقیقی از صندوقهای طلا و ۶۶ میلیارد تومان از صندوقهای نقره نیز ثبت شد. ترکیب ورود پول در صنایع مختلف نیز از تمرکز تقاضا بر گروههای کالایی و معدنی خبر میدهد، به طوری که فلزات اساسی با جذب ۹۲۰ میلیارد تومان در صدر گروههای دریافتکننده پول حقیقی قرار گرفتند و پس از آن پالایشیها ۷۴۷ میلیارد تومان و معادن ۶۴۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند و پتروشیمیها نیز ۳۵۰ میلیارد تومان و بانکها ۱۵۷ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشتند و در مقابل، داروییها با خروج ۴۱۳میلیارد تومان و خودروییها با خروج ۷۳ میلیارد تومان مواجه شدند.
در سطح نمادها، میدکو با جذب ۷۸۳ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر نمادهای مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت و شپنا نیز با ۴۱۱ میلیارد تومان ورود پول حقیقی، جایگاه دوم را به دست آورد و در سمت فروش، فولاد ۱۴۳ میلیارد تومان، وبملت ۹۵ میلیارد تومان، خساپا ۸۲ میلیارد تومان و خودرو ۷۲ میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشتند که نشان میدهند حتی در روزی با رشد گسترده شاخصها، رفتار سرمایهگذاران در همه نمادها یکسان نبوده است.
صفهای خرید، معاملات فردا را تحت تأثیر گذاشت
گستردگی تقاضا در بازار در پایان معاملات نیز ادامه داشت و ۸۷ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند و سفارشهای خرید به اندازهای بود که ۷/۹ همت از ارزش صفهای خرید تا پایان جلسه معاملاتی باقی ماند و این سفارشها به دلیل تکمیل نشدن در زمان بازار، برای معاملات روز بعد باقی ماندند. چنین حجمی از تقاضای معطلمانده، قدرت خرید موجود در پایان جلسه را بالا ارزیابی میکند، هرچند ادامه این وضعیت به رفتار معاملهگران در روز بعد وابسته است.
رشد شاخص کل در کنار رکورد شاخص هموزن اهمیت دیگری دارد و شاخص کل وزن بیشتری به شرکتهای بزرگ میدهد و تغییرات چند نماد بزرگ، اثر بیشتری بر آن دارد و شاخص هموزن، اما تغییرات شرکتها را با وزن یکسان دنبال میکند. بنابراین رشد ۲۵ هزار واحدی شاخص هموزن در کنار افزایش ۱۲۳ هزار واحدی شاخص کل، گسترده بودن موج صعودی را در میان بخش بزرگی از نمادهای بازار نشان میدهد.
با این حال، آمار خروج پول از برخی گروهها و نمادها نیز در ارزیابی معاملات روزانه اهمیت دارد و داروییها و خودروییها با وجود رشد عمومی بازار، شاهد خروج پول حقیقی بودند و چند نماد بزرگ نیز در سمت فروش حقیقیها قرار گرفتند و این اختلاف در جریان نقدینگی، از گزینشی بودن رفتار سرمایهگذاران در انتخاب صنایع و شرکتها حکایت دارد و رشد بازار را از افزایش تقاضا برای تمام سهمها جدا میکند.
شاخص فرابورس نیز ۶۸۳ واحد رشد کرد و به ۴۹هزار و ۷۱۰ واحد رسید و همراه با رشد شاخصهای بورس تهران، فضای مثبت را به بخش دیگری از بازار سرمایه نیز منتقل کرد. مجموع ارزش معاملات، ورود نقدینگی حقیقی، افزایش تعداد نمادهای مثبت و باقی ماندن صفهای خرید، چهار مؤلفه اصلی معاملات این روز بودند.