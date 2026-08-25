جوان آنلاین: در مرحله ششم ثبتنام از متقاضیان طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان فاقد مسکن، واقع در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶، از امروز (سوم شهریورماه) تا پایان روز چهارشنبه (چهارم شهریورماه)، ثبتنام متقاضیان استانهای تهران و خراسان رضوی در ۱۲ شهر، فراهم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، متقاضیان استان تهران امکان ثبتنام در شهرهای تهران، اندیشه، قرچک و پرند را خواهند داشت و متقاضیان استان خراسان رضوی نیز میتوانند برای مسکن استیجاری شهرهای مشهد، گلبهار، بینالود، نیشابور، سرخس، کاخک، سبزوار و خلیل آباد، اقدام کنند.
متقاضیان کلانشهر تهران علاوه بر شهر تهران میتوانند در شهرهای پرند، قرچک و اندیشه نیز نامنویسی کنند.
همچنین متقاضیان کلانشهر مشهد نیز علاوه بر شهر مشهد امکان ثبتنام مسکن استیجاری در شهرهای بینالود و گلبهار را دارند.
سایر متقاضیان تنها امکان ثبت درخواست در شهرهای بومی محل سکونت خود را دارند.
همچنین در استان خراسان رضوی متقاضیان شهر چناران امکان ثبتنام در مسکن استیجاری گلبهار و متقاضیان ملکآباد امکان ثبتنام در مسکن استیجاری بینالود را دارند.
متقاضیان جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی به آدرس Saman.mrud.ir مراجعه کنند.
شرایط لازم برای متقاضیان:
الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از پنج سال نگذشته باشد.
ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در پنج سال اخیر در باشند.
ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهکهای درآمدی یک تا شش قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.
د) متقاضی یا همسر ایشان دارای پنج سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا باشند. (برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است.)
ه) متقاضی و همسر ایشان دارای فرم ج سبز باشند.
توضیحات تکمیلی:
۱. ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوقالذکر هستند، امکانپذیر است و میبایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.
۲. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تایید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجارهای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تایید شرایط و اولویت بندی، وفق استعلام از سامانه استحقاقسنجی، براساس تعداد واحدهای تامین شده، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه شده خواهند بود.
۳. اولویتبندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار (نظیر عضو معلول، سالخورده و...) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.
۴. انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط وفق اولویت بندی انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد.
۵. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری پنج سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه است.
۶. اجارهبهای دریافتی برای زوجهای واقع در دهکهای ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهکهای سه و چهار معادل ۴۵ درصد و دهکهای پنج و شش معادل ۵۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است.
۷. شرح کامل شرایط و فرآیند اجرایی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن در دسترس قرار خواهد گرفت.
مراحل ثبتنام در سامانه:
مراحل ثبتنام متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان، در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به گونهای طراحی شده است که شرایط فرد متقاضی به صورت مرحله به مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که فرد یکی از شروط اصلی تعیین شده برای قرار گرفتن در فهرست متقاضیان واجدشرایط را نداشته باشد، به صورت سیستمی، قادر به ورود به مرحله بعد نخواهد بود.
بر این اساس، متقاضی باید برای ثبت درخواست خود، چهار مرحله به شرح زیر را در سامانه طی کند:
مرحله اول: مشاهده و قبول ضوابط و مقررات
مرحله دوم: استعلامات شامل بررسی وضعیت فرم ج - مالکیت - تاریخ ازدواج - وضعیت تاهل - سببی و نسبی
مرحله سوم: انتخاب شهر بر اساس شرایط و ضوابط از شهرهای مجاز
مرحله چهارم: پیشنمایش اطلاعات و تایید و ثبت نهایی
متقاضیان ثبتنام در طرح تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان (طرح آشیان)، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir مراجعه کنند؛ بنابراین گزارش، «قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» که خرداد ۱۳۷۷ به تصویب رسید پس از حدود سه دهه شکل اجرایی به خود میگیرد. در حال حاضر دولت چهاردهم، توسعه مسکن استیجار عمومی و اجارهداری حرفهای را در دستور کار خود قرار داده است. طبق برداشتهایی که از صحبتها و نشستهای مسئولان وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته این طرح از چهار مسیر مکمل دنبال میشود و قرار نیست فقط با ساخت مستقیم دولتی اجرا شود.
تأمین واحدهای آماده و موجود، مدل تهاتر و مولدسازی املاک دولتی، ساخت مسکن استیجاری با مشارکت بخش خصوصی و مشارکت انبوهسازان، نهادهای عمومی و خیرین، چهار رکن اجرای طرح مسکن استیجار عمومی را تشکیل میدهد.
مرحله نخست طرح مسکن استیجاری «تامین واحدهای آماده و موجود» است. دولت از واحدهای آماده یا نیمهتمام موجود استفاده میکند و گفته میشود تا کنون ۵۰۰۰ واحد را خریداری کرده و قرار است با اولویت دهکهای یک تا شش به متقاضیان واگذار کند.