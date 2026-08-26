کد خبر: 1376068
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۰
ايران » ايران

تحول سبز در دشت‌های کرمانشاه

1 طرح «سامانه گرمسیری» چشم‌انداز تحول، تنوع کشت و رونق کشاورزی کرمانشاه را گشود
حوریه ملکی

جوان آنلاین: اجرای «طرح سامانه گرمسیری» در استان کرمانشاه، نقطه عطفی در تاریخ کشاورزی غرب کشور است که سیمای سنتی اراضی این منطقه را به کانون مدرن تولید محصولات متنوع تبدیل کرده است. این پروژه کلان با انتقال آب به اراضی مستعد، نه تنها بستر را برای تحول در الگوی کشت فراهم آورده، بلکه تنوع محصولات زراعی را از غلات پایه به سمت کشت‌های سودآور و استراتژیک سوق داده است. امروز، کرمانشاه با تکیه بر این زیرساخت حیاتی، در مسیر برندسازی و افزایش بهره‌وری گام برمی‌دارد تا جایگاه خود را به عنوان قطب تأمین امنیت غذایی کشور، بیش از پیش تثبیت کند. 
 
کرمانشاه، سرزمینی که با دشت‌های حاصلخیز و رود‌های خروشانش شناخته می‌شود، اکنون در حال گذار از کشاورزی معیشتی به سوی کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان است. مناظر این استان، از کشتزار‌های طلایی گندم تا مزارع پرعطر زعفران، گواهی بر اقلیم بی‌نظیر آن است. خاک‌های غنی این منطقه در ترکیب با برنامه‌های ترویجی جدید، چشم‌اندازی از خودکفایی و صادرات را ترسیم کرده است. فراتر از محصولات سنتی، ظرفیت‌هایی در تولید بذر، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی نهفته است که اگر با رویکردی هدفمند هدایت شوند، می‌توانند ارزش افزوده‌ای بی‌بدیل برای اقتصاد محلی خلق کرده و کرمانشاه را از یک تأمین‌کننده مواد خام، به یک قطب فرآوری تبدیل کنند. 

 سامانه گرمسیری، شریان حیاتی نوین
طرح سامانه گرمسیری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان، تحولی ملموس در پهنه‌های زراعی غرب ایجاد کرده است. این طرح نه تنها زمین‌های بایر را به دشت‌های حاصلخیز تبدیل کرده، بلکه زنجیره‌ای از کامیون‌های حمل محصول را به سمت سایر استان‌ها روانه ساخته است. 
سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، درباره پیشرفت این طرح می‌گوید: «امروز با صراحت اعلام می‌کنیم که ۷۵درصد اراضی سامانه گرمسیری تحویل مردم شده است. این پروژه، امکان تنوع‌بخشی به محصولات را فراهم کرده و بسیاری از کارخانه‌های خارج از استان اکنون وابسته به تولیدات کشاورزان این منطقه هستند. با این حال، افزایش سطح زیرکشت به تنهایی برای آینده کافی نیست و نیاز است که عملکرد در واحد سطح نیز به طرز چشم‌گیری ارتقا یابد.»
تنوع محصولات کشاورزی در این استان حیرت‌انگیز است. از زعفران تا گردو و عسل، کرمانشاه در بسیاری از این اقلام رتبه‌های اول تا هفتم کشور را در اختیار دارد. در حوزه زعفران، با وجود اینکه تصور عمومی بر این است که این محصول متعلق به مناطق کویری است، استان کرمانشاه موفق شده است ۸۰۰هکتار را به زیر کشت ببرد و حتی بذر‌های مادری تولید کند. 
کریمی تأکید می‌کند: «کرمانشاه در تولید نخود با فاصله قابل توجهی جایگاه نخست کشور را دارد و بسیاری از استان‌های دیگر محصول ما را خریداری و عرضه می‌کنند.» مشکل اصلی در این میان، مسئله برندسازی است، جایی که محصولات مرغوب استان گاهی با نام سایر مناطق عرضه می‌شوند. برای اصلاح این رویه، سیاستگذاری‌ها بر ورود ارقام جدید و پربازده متمرکز شده تا کیفیت محصول نهایی، جایگاه واقعی آن را در بازار تضمین کند. 

 مسیر دشوار مکانیزاسیون و بهره‌وری
در کنار تغییر الگوی کشت، نوسازی ناوگان کشاورزی نیز شتاب گرفته است. افزایش ضریب مکانیزاسیون استان از ۳/۲ به ۵۳/۲، نشان‌دهنده ورود صد‌ها دستگاه تراکتور جدید به چرخه تولید است. اما در این مسیر، محدودیت‌های اعتباری و بانکی همچنان سد راه است. از سوی دیگر، کشاورزان با چالش قدیمی خام‌فروشی مواجه‌اند. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه می‌گوید: «ما به دنبال افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی هستیم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد استان شود.»
او با اشاره به خرید ۶۸۱هزار تن گندم در سال جاری، تصریح می‌کند که تلاش کارشناسان جهاد کشاورزی بر این است که تولید را نه تنها با افزایش سطح، بلکه با دانش و ارقام جدید پایدار کنند. با این حال، تأمین به موقع مطالبات کشاورزان برای استمرار این چرخه تولیدی حیاتی است و مجموعه مدیریتی استان پیگیرانه برای رفع دغدغه‌های اقتصادی تولیدکنندگان تلاش می‌کند. 
به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، چشم‌انداز کشاورزی کرمانشاه نیازمند پیوندی ناگسستنی میان دانش بومی و فناوری‌های نوین است. اگرچه زیرساخت‌هایی همچون سامانه گرمسیری، شریان‌های حیاتی استان را جان بخشیده‌اند، اما ماندگاری این موفقیت در گرو حضور فعال نسل جوان و تحصیل‌کرده در عرصه‌های زراعی است. با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی و توسعه زنجیره‌های ارزش، می‌توان امیدوار بود که کرمانشاه نه تنها در تولید کمی، بلکه در رقابت‌های کیفی نیز در صدر بنشیند. این استان پتانسیل آن را دارد که با هوشمندسازی فرایندها، الگویی درخشان از گذار به کشاورزی مدرن و اقتصادی در کشور باشد؛ هدفی که دستیابی به آن، همت جمعی مسئولان و همراهی کشاورزان را می‌طلبد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کشاورزی ، تولید ، کرمانشاه
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