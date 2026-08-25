رئیس قوه قضاییه گفت: همکاری‌های ایران و عراق در همه شئون و ابعاد، تعمیق یافته است؛ در بُعد قضایی و حقوقی نیز، روابط دو طرف با تفاهم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌هایی که منعقد شده، توسعه و بسط پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه (۳ شهریور ۱۴۰۵) با «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق که در صدر یک هیئت عالی قضایی به ایران سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

جوان آنلاین: رئیس قوه قضاییه در مطلع این دیدار، ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس شورای‌عالی قضایی عراق و هیئت همراه و همچنین تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: جا دارد مجدداً از حاکمیت و ملت عراق به سبب مشارکت در تشییع باشکوه امام شهید، خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) در کربلا و نجف، کمال قدردانی را داشته باشم. ایضاً بر خود فرض می‌دانم که از میزبانی ملت شریف عراق از زوار حسینی در ایام اربعین، تقدیر و تشکر کنم.

به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه با اشاره به تعمیق روابط ایران و عراق در حوزه‌های مختلف بیان داشت: همکاری‌های ایران و عراق در همه شئون و ابعاد، تعمیق یافته است؛ در بُعد قضایی و حقوقی نیز، روابط دو طرف با تفاهم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌هایی که منعقد شده، توسعه و بسط پیدا کرده است. ما بر تعمیق هر چه بیشتر این بُعد از روابط، تأکید مؤکد داریم و در این راستا، آماده هرگونه همکاری و معاضدت با دستگاه قضایی عراق هستیم.

رئیس دستگاه قضا، بر ایجاد تسهیلات ویژه قضایی و حقوقی برای زوار و تجار ایرانی و عراقی تأکید کرد و گفت: با عنایت به سفرهای زیارتی کثیری که در طول سال، هر دو ملت ایران و عراق به عتبات مقدسه و بارگاه منور امام ثامن ضامن(ع) دارند، ما بر ایجاد تسهیلات ویژه قضایی و حقوقی برای زوار ایرانی و عراقی تأکید داریم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: یکی از ابعاد و مؤلفه‌های همکاری‌ها و معاضدت‌های حقوقی و قضایی میان دو کشور ایران و عراق، در مقوله‌ی ایجاد تسهیلات برای تجار و بازرگانان دو طرف خلاصه می‌شود. ما می‌توانیم با تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی در مرتفع کردن مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی، نقش‌آفرین باشیم.

قاضی‌القضات به مقوله‌ی همکاری‌های امنیتی میان ایران و عراق نیز گریزی زد و خاطرنشان کرد: در ابعاد امنیتی نیز همکاری‌های دو کشور ایران و عراق، گسترش و تعمیق یافته است. ما اعتقاد راسخ داریم که امنیت دو کشور به هم پیوند خورده است، فلذا ضروری است هر تحرک ضدامنیتی در جدار مرزی دو طرف و یا از ناحیه عوامل بیگانه، با سرعت و قاطعیت و هماهنگی طرفین خنثی شود.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه تبادل زندانیان میان ایران و عراق، اظهار کرد: یادداشت‌های تفاهم و توافق قضایی و انتقال و تبادل زندانیان میان ایران و عراق منعقد شده است. بر همین اساس، ما بر تقویت موضوع استرداد محکومین ایرانی و عراقی و ایجاد تسهیلات برای خانواده‌های آنها تأکید مؤکد داریم. در سال گذشته نیز بالغ بر ۱۳۱ محکوم ایرانی از زندان‌های عراق مسترد شدند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این دیدار به تروریسم اقتصادی رژیم آمریکا علیه ملت ایران نیز اشاره کرد و بیان داشت: یاوه‌گویی‌ها و لفاظی‌های اخیر ترامپ و اعضای دولت او درخصوص اِعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران، موضوع جدیدی نیست. آمریکایی‌ها ۴۷ سال است که انواع و اقسام تهدیدها را علیه ملت ایران روا داشته‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا برای سرپوش گذاشتن به شکست‌های متعدد خود در برابر ایران اسلامی، مجدداً شروع به لفاظی علیه ملت ایران کرده است. قطعاً آمریکایی‌ها در پروژه خصمانه جدیدشان نیز شکست خواهند خورد.

رئیس دستگاه قضا گفت: روحیه فرعونی سردمداران رژیم آمریکا ادامه نخواهد یافت و آنها پاسخ جنایات‌شان علیه ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده را دریافت خواهند کرد.

رئیس عدلیه با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها و رسیدگی‌ها به پرونده عناصر تروریستی عنوان کرد: ما در رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌های مرتبط با تروریست‌ها و عناصری که دستانشان به خون شهدای ایرانی و شهدای محور مقاومت آغشته است، عزمی جزم داریم و پرچم خونخواهی امام شهیدمان را رها نخواهیم کرد. از دستگاه قضایی عراق نیز به سبب گشودن پرونده‌هایی برای تعقیب و مجازات عناصر تروریستی، تقدیر می‌کنیم.

قاضی‌القضات در پایان، موضوع وحدت را بسیار اساسی دانست و خاطرنشان کرد: دو کشور و ملت ایران و عراق با عنایت به پیوندهای مستحکم مذهبی، در بالاترین سطح وحدت، انسجام و همبستگی قرار دارند. ما اعتقاد داریم این وحدت و یکرنگی می‌تواند به تمامی کشورهای اسلامی تسری یابد؛ اگر چنین شود، دیگر شاهد جنایات سبوعانه رژیم صهیونسیتی نخواهیم بود. رژیمی که طی دو سال، حدود ۷۰ هزار تن از اهالی غزه را به شهادت رساند.

«فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز طی سخنانی در این دیدار اظهار کرد: حاکمیت و ملت عراق در موضوع تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران، با دولت و ملت ایران همبستگی دارد.

وی با بیان اینکه ما هیچگاه حمایت‌های ایران از عراق چه در سال ۲۰۰۳ و چه در ایام بحران تروریسم را فراموش نمی‌کنیم، گفت: حاکمیت و ملت عراق، تروریسم اقتصادی علیه ایران را محکوم می‌کند.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در ادامه عنوان کرد: حضور پرشور و چشمگیر مردم عراق در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب و همچنین استقبال از عزاداران ایرانی در مراسم اربعین حسینی، نشأت‌گرفته از احساسات خودجوش مردم عراق است.

وی همچنین گفت: خون شهدای ایرانی و عراقی در مقوله «مبارزه با تروریسم» در هم آمیخته است و ما اوج این قضیه را در زمان شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس شاهد بودیم.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از سخنان خود، همکاری‌های قضایی ایران و عراق را برگرفته از ایمان مطلق به ضرورت همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور دانست و بر ضرورت اجرای کامل توافق‌نامه‌های قضایی منعقدشده میان دو کشور تاکید کرد.