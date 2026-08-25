عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس بانک مرکزی به شبکه بانکی

جوان آنلاین: بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز میکند.
در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان عرضه شود.
بانکهای متقاضی تا ساعت ۱۳ امروز سوم شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند حجم مورد نیاز خود را برای عرضه در شعب منتخب و صرافیهای بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانکهای عامل، نیاز خود به اسکناس ارز را از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقفهای تعیین شده، تأمین کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت افزایش سفارشهای ثبتشده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبتشده افزایش دهد.
ورود ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی در نخستین مرحله، در حالی انجام میشود که بانک مرکزی بر تقویت عرضه و پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار از مسیر رسمی تأکید دارد؛ اقدامی که میتواند دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکلگیری تقاضای هیجانی و نرخهای غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است این عرضه محدود به رقم ۵۰۰ میلیون دلار نخواهد بود و در صورت نیاز شبکه بانکی، امکان افزایش حجم فروش وجود دارد.