استاندار خوزستان: وزارت نیرو، خوزستان را از قطعی برق معاف کنید

جوان آنلاین: سیدمحمدرضا موالی زاده روز سه شنبه در آیین بهره برداری از ۹ طرح شاخص آبرسانی روستایی خوزستان که در روستای عین شهرستان شوش و با حضور برخط وزیر نیرو برگزار شد، بیان کرد: دمای خوزستان هم اکنون بالای ۵۰ درجه است و در چنین شرایطی اعمال خاموشی در بخش خانگی و صنعتی استان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، وی پایداری شبکه برق و جلوگیری از قطع برق را یکی از دغدغههای مهم وزارت نیرو دانست و ادامه داد: وزارت نیرو و دولت چهاردهم نشان داده است که برای گره گشایی از مسایل با تمام توان در میدان حضور دارد و به طور قطع از این شرایط سخت کنونی نیز با کمترین مشکل عبور خواهد کرد.
استاندار خوزستان، پیگیریهای وزارت نیرو و بخشهای تابعه آن برای تکمیل طرحهای آب رسانی را مورد تجلیل قرار داد و گفت: گامهای مهمی برای پایدار سازی آب شرب و به حداقل رساندن تنش آبی در روستاها و مناطق مختلف استان انجام و در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: ۹ طرح شاخص آب رسانی روستایی شامل ۱۳ حلقه چاه، ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع، ۷۴ کیلومتر خط انتقال و یک مخزن ذخیره سازی آب با مجموع اعتبار پنج هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این آیین به بهره برداری رسید.
استاندار خوزستان گفت: ۱۴۱ روستا در پنج شهرستان شوش، کرخه، باغملک، رامهرمز و بهبهان با جمعیتی بیش از ۸۱ هزار نفر با بهره برداری از این طرحها از نعمت آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار شدند.
وی ادامه داد: علاوه بر طرحهای آب رسانی روستایی افتتاح شده، طرحهای متعدد آب رسانی در خوزستان فعال است که با تکمیل این طرحها و بهره برداری از آنها بخشی از تنش آبی در این استان برطرف میشود.
با بهره برداری از این طرحها، ۱۴۱ روستا با ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار و ۸۵ هزار و ۶۸۰ نفر از جمعیت روستایی خوزستان با بهره برداری از این ۹ طرح شاخص، زیر پوشش خدمات پایدار آب شرب قرار گرفتند.