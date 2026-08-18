استاندار خوزستان: وزارت نیرو، خوزستان را از قطعی برق معاف کنید

استاندار خوزستان با اشاره به گرمای بسیار زیاد هوا در این استان از وزیر نیرو درخواست کرد تا این استان را از قطعی برق خانگی و صنعتی در چنینی شرایط معاف کند.

جوان آنلاین: سیدمحمدرضا موالی زاده روز سه شنبه در آیین بهره برداری از ۹ طرح شاخص آبرسانی روستایی خوزستان که در روستای عین شهرستان شوش و با حضور برخط وزیر نیرو برگزار شد، بیان کرد: دمای خوزستان هم اکنون بالای ۵۰ درجه است و در چنین شرایطی اعمال خاموشی در بخش خانگی و صنعتی استان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

به گزارش ایرنا، وی پایداری شبکه برق و جلوگیری از قطع برق را یکی از دغدغه‌های مهم وزارت نیرو دانست و ادامه داد: وزارت نیرو و دولت چهاردهم نشان داده است که برای گره گشایی از مسایل با تمام توان در میدان حضور دارد و به طور قطع از این شرایط سخت کنونی نیز با کمترین مشکل عبور خواهد کرد.

استاندار خوزستان، پیگیری‌های وزارت نیرو و بخش‌های تابعه آن برای تکمیل طرح‌های آب رسانی را مورد تجلیل قرار داد و گفت: گام‌های مهمی برای پایدار سازی آب شرب و به حداقل رساندن تنش آبی در روستا‌ها و مناطق مختلف استان انجام و در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: ۹ طرح شاخص آب رسانی روستایی شامل ۱۳ حلقه چاه، ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع، ۷۴ کیلومتر خط انتقال و یک مخزن ذخیره سازی آب با مجموع اعتبار پنج هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این آیین به بهره برداری رسید.

استاندار خوزستان گفت: ۱۴۱ روستا در پنج شهرستان شوش، کرخه، باغملک، رامهرمز و بهبهان با جمعیتی بیش از ۸۱ هزار نفر با بهره برداری از این طرح‌ها از نعمت آب شرب پایدار و باکیفیت برخوردار شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح‌های آب رسانی روستایی افتتاح شده، طرح‌های متعدد آب رسانی در خوزستان فعال است که با تکمیل این طرح‌ها و بهره برداری از آنها بخشی از تنش آبی در این استان برطرف می‌شود.

با بهره برداری از این طرح‌ها، ۱۴۱ روستا با ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار و ۸۵ هزار و ۶۸۰ نفر از جمعیت روستایی خوزستان با بهره برداری از این ۹ طرح شاخص، زیر پوشش خدمات پایدار آب شرب قرار گرفتند.