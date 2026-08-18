کشور‌های عربی و اسلامی ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» سوریه، خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از تجاوزات مکرر این رژیم شدند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در سوریه، تأکید کرد که تداوم نقض حاکمیت کشور‌های منطقه توسط اسرائیل بیانگر رویکرد خطرناک آن برای تحمیل واقعیت‌های جدید با استفاده از زور است.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: نبودن بازخواست و بازدارندگی، اسرائیل را به تداوم این تجاوزات ترغیب می‌کند و تهدیدی علیه امنیت و ثبات منطقه است و آن را به سمت چرخه تشدید تنش سوق می‌دهد.

در بیانیه وزارت خارجه قطر همچنین آمده است: اسرائیل برای تحمیل واقعیت جدید تلاش می‌کند پس جامعه جهانی باید آن را فراتر از قانون بداند، ما بار دیگر بر موضع ثابت قطر مبنی بر ایستادگی در کنار سوریه تأکید و همبستگی خود با دولت این کشور و حمایت از حاکمیت آن را اعلام می‌کنیم.

مصر نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابو الظهور در استان ادلب را نقض آشکار حاکمیت سوریه، وحدت و تمامیت ارضی آن و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانست.

در بیانیه دولت مصر بر مخالفت کامل با تداوم تجاوزات اسرائیل به خاک سوریه تأکید شده و آمده است که این تجاوزات اقدامی خطرناک است که به تضعیف تلاش‌های حمایت از ثبات در سوریه و منطقه می‌انجامد و نیز تهدیدی برای امنیت و صلح منطقه است.

مصر همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت خود برای جلوگیری از تجاوزات مکرر اسرائیل و توقف سیاست تحمیل واقعیت جدید با استفاده از زور عمل کند.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای این حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی علیه تجاوزات اسرائیل و پاسخگو کردن آن شد.

در این بیانیه آمده است: اسرائیل به حملات بی‌پروای خود علیه زیرساخت‌ها و تأسیسات سوریه ادامه می‌دهد و تمامیت ارضی سوریه را نقض می‌کند، تجاوزات اسرائیل علیه سوریه هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.

همچنین وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابو الظهور در ادلب، همبستگی این کشور با سوریه و حمایت از هر اقدامی برای صیانت از حاکمیت آن را اعلام کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» نیز حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و هدف قرار دادن فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب را به شدت محکوم کرد.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد، این حمله مصداق تروریسم سازمان یافته دولتی و نقض آشکار حاکمیت سوریه است.

وزارت خارجه دولت موقت سوریه هم در واکنش به این حمله هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور یک اقدام تجاوزکارانه غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

وزارت خارجه سوریه تأکید کرد ادامه حملات اسرائیل بار دیگر تلاش‌های رژیم اشغالگر برای تضعیف تلاش‌های ثبات را آشکار می‌کند.