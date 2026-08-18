ژاوی سرمربی تیم ملی فوتبال هلند شد

ژاوی هرناندز، سرمربی سابق بارسلونا، با توافق نهایی و امضای قرارداد به عنوان سرمربی جدید تیم ملی هلند انتخاب شد.

جوان آنلاین: ژاوی هرناندز فصل جدیدی از دوران مربیگری خود را این بار در سطح ملی آغاز خواهد کرد. سرمربی سابق بارسلونا پس از توافق نهایی با فدراسیون فوتبال هلند، هدایت تیم ملی این کشور را برعهده گرفت و قرارداد خود را نیز به امضا رساند.

مذاکرات میان دو طرف طی روز‌های اخیر به مراحل پایانی رسیده بود و در نهایت توافق نهایی حاصل شد. با امضای اسناد مربوط به قرارداد، ژاوی رسماً آماده است تا نخستین تجربه خود در هدایت یک تیم ملی را آغاز کند.

این انتخاب، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های فدراسیون فوتبال هلند برای آغاز دوره جدید محسوب می‌شود؛ چرا که ژاوی پس از سال‌ها حضور در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی، حالا باید با شرایط متفاوت فوتبال ملی کنار بیاید و تیمی متشکل از ستاره‌های شاغل در بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپا را برای رقابت‌های پیش‌رو آماده کند.

ژاوی که دوران پرافتخاری را به عنوان بازیکن بارسلونا و تیم ملی اسپانیا پشت سر گذاشته، پس از پایان دوران بازی وارد عرصه مربیگری شد و در ادامه روی نیمکت بارسلونا نشست. حالا او با پذیرش پیشنهاد هلند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوران مربیگری خود را تجربه خواهد کرد.

پایان کار رونالد کومان پس از جام جهانی، زمینه را برای تغییر روی نیمکت هلند فراهم کرد و فدراسیون این کشور در نهایت ژاوی را به عنوان گزینه اصلی خود انتخاب کرد. برای ژاوی، این انتقال تنها یک جابه‌جایی روی نیمکت نیست؛ او حالا مسئولیت هدایت نسلی از بازیکنان بااستعداد هلند را بر عهده دارد و باید تیمی بسازد که بتواند این کشور را بار دیگر به جمع مدعیان اصلی فوتبال جهان بازگرداند.

انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال هلند در اطلاعیه رسمی بعدی خود، انتخاب ژاوی را اعلام کند؛ هرچند توافق نهایی انجام شده و قرارداد نیز به امضا رسیده است.