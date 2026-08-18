جوان آنلاین: علی نصیری در ادامه نشست خبری امروز با اشاره به روند ایمن سازی ۱۷ بیمارستان ناایمن، گفت: بیمارستان رسول اکرم (ص)، فیاض‌بخش، شهدای یافت‌آباد، بوعلی، لولاگر، فجر، فیروزآبادی، ساسان، صدر، لواسانی، شریعت رضوی، امیرالمومنین، طرفه، کودکان بهرامی، البرز، پارس و سینا از بیمارستان‌های ناایمنی بودند که روند ایمن‌سازی آنها پیگیری شد.

به گزارش تسنیم، نصیری اعلام کرد: برای مثال بیمارستان رسول اکرم (ص) نسبت به تخریب و بازسازی اقدام کرد.

نصیری اظهار کرد: مجتمع تجارت جهانی فردوسی به عنوان بازار ارز کشور ایمن سازی شد. اما مساله اصلی علاءالدین مساله حریق است. در مبحث سازه در گروه سوم و مقاوم سازی قرار دارد که باید مقاوم‌سازی شود.

وی ادامه داد: بحث مخازن اضطراری آب شهری که مصوبه شورای شهر بود با حکم دیوان عدالت متوقف شده است. هزینه این مخازن قرار بود از محل قبض آب شهروندان تهرانی برداشته شود. در ابتدای این دوره حدود ۲۷ مورد بود که در این دوره به حدود ۲۱۰ مورد رسیده است. دیوان یک ایراد جدید گرفته به این مصوبه و اعلام کرد که نیاز به مصوبه مجلس دارد. باید به ۵۴۰ مخزن می‌رسیدیم که تا عدد ۲۱۰ متوقف شدیم.

مقاوم سازی ۴۸ پل در ۵ سال اخیر

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ۸۱۲ پلی که تهران دارد، تصریح کرد: از اواخر دوره قبلی تصمیم گرفته شد که ۶۶ پل مقاوم سازی شود. در گذشته سالی یک پل مقاوم سازی می‌شد، اما در این دوره ۴۸ پل مقاوم سازی شد و مقاوم سازی ۷ پل در حال انجام است.

ایمن سازی ۱۲۴ گود رهاشده از ادوار پیشین

وی با بیان اینکه تهران ۲۹۸ گود رها شده داشت که در این دوره ۱۲۴ گود ایمن‌سازی شد، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ۴۰ درصد از گود‌ها ایمن شدند که گود فاز دو برج میلاد، پارکینگ طبقاتی فرهنگ، رفیعه المصطفی، پارکینگ طبقاتی بغدادی، تقاطع خیابان حجاب- بلوار کشاورز، کیوان، کوچه مدنی، پیام فضیلت، امامزاده سید ملک خاتون، خیابان انورزاده، معلم، مسجد شهدا، روبه روی هایپرسان، بیمارستان فیروزآبادی، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعاونی مسکن کارکنان منطقه ۲۲ و خیابان دانش از جمله مهمترین گود‌های ایمن‌سازی شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین تصریح کرد: گود بابک زنجانی در شهرک غرب امروز در اختیار وزارت نفت است. شهرداری هزینه ایمن‌سازی گود‌های در اختیار خود را می‌پردازد، اما گود‌های مربوط به دیگر نهاد‌ها به صورت اقماری ایمن‌سازی می‌شود.

رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران در دوره اخیر مدیریت شهری

وی با اشاره به رشد ۵۷ برابری بودجه شهرداری در حوزه ایمنی و مدیریت بحران، یادآور شد: از مجلس و دولت درخواست می‌کنیم که الگوی مثبت شهرداری در اختصاص بودجه ایمنی در بودجه سنواتی را الگو قرار دهند؛ چراکه متاسفانه در بودجه سنواتی دولت چنین بندی وجود ندارد.

نصیری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بودجه حوزه ایمنی ۴۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ رقم ۱.۱ همت، در سال ۱۴۰۳ رقم هشت همت، در سال ۱۴۰۴ رقم ۱۴.۶ همت و سال ۱۴۰۵ رقم ۲۳ همت اعتبار بوده است که قطعا با ارائه متمم بودجه، اعتبار این حوزه افزایش خواهد یافت.

۴۰۰ زلزله از آبان ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ در تهران به ثبت رسیده است

نصیری با بیان اینکه ۴۰۰ زلزله از آبان ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ در تهران به ثبت رسیده است، گفت: بزرگی این زلزله‌ها از ۰.۴ تا ۴.۶ ریشتر متغیر است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه پارکینگ پارک ارم و افزایش ارتفاع دیواره کانال برای مدیریت خطر سیل تخریب شده است، یادآور شد: پل ورودی بیمارستان مفید روی رودخانه زرگنده هم در راستای جلوگیری از سیلابی شدن بیمارستان تخریب شد.

راه‌اندازی نظام ثبت حوادث داخل شهرداری تهران از سال گذشته

وی همچنین خاطرنشان کرد: نظام ثبت حوادث داخل شهرداری تهران از سال گذشته راه‌اندازی شده که مبتنی بر نرم افزار و HSE است. بر مبنای این نظام مقرر شد که فعالیت پاکبانان در معابر در ساعات شب ممنوع شود.

وی ادامه داد: بعد از هر حادثه جلسات مربوط به آن برگزار و تصمیمات برای جلوگیری از حوادث مشابه گرفته می‌شود.

نصیری با بیان اینکه هزار و ۱۹۱ ناایمنی در مصلی شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: ۸۸ درصد از موارد ناایمنی که قابل رفع بود و رفع شد.

۳ پایگاه مدیریت بحران امسال افتتاح می‌شود

وی با اعلام اینکه ۱۱۱ پایگاه در سطح شهر تهران وجود دارد، گفت: ۱۰ پایگاه در دوره جدید احداث شده است. چهار پایگاه امسال افتتاح می‌شود و سه پایگاه نیز در دست اورهال است.