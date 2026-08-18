\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u063a\u0631\u06cc\u0628 \u0622\u0628\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0647\u0645\u0627\u0646\u200c\u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0646\u0627\u0645 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0627 \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0646\u0648\u0634\u062a\u060c \u0628\u0647\u200c\u0632\u0648\u062f\u06cc \u062a\u0648\u0647\u0645\u0634 \u062f\u0631\u062e\u0635\u0648\u0635 \u062a\u0646\u06af\u0647\u0654 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f.