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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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‌همراهی با ۵ دهک پایین‌درآمدی برای درمان سرطان 

‌همراهی با ۵ دهک پایین‌درآمدی برای درمان سرطان  سرطان پس از بیماری‌های قلبی- عروقی، دومین علت مرگ در کشور است و سالانه حدود ۱۰۰ هزار بیمار جدید سرطانی در ایران شناسایی می‌شوند
سلامت

جوان آنلاین: سرطان پس از بیماری‌های قلبی- عروقی، دومین علت مرگ در کشور است و سالانه حدود ۱۰۰ هزار بیمار جدید سرطانی در ایران شناسایی می‌شوند. طبق اعلام نایب‌رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران، هر پنج دقیقه یک ایرانی به سرطان مبتلا می‌شود و رشد ابتلا به سرطان در ایران بالاترین نرخ را در جهان دارد. از سوی دیگر سرطان غنی و فقیر نمی‌شناسد و خیلی وقت‌ها اقشار ضعیف و فقیر جامعه هستند که به این بیماری مبتلا می‌شوند. همچنانکه سالانه درصد قابل‌توجهی از افراد و خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت و بیماری‌های صعب‌العلاج زیر خط فقر می‌روند. در چنین شرایطی بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان برکت برای ارائه خدمات سلامت به بیماران سرطانی دهک‌های یک تا پنج تا ۹۰ درصد تخفیف در نظر گرفته است. 
بیماری‌های سخت و صعب‌العلاجی همچون سرطان می‌تواند با هزینه‌هایی کمرشکن همراه باشد. بیمارستان فوق‌تخصصی برکت یادگار شهید سید ابراهیم رئیسی است. بیمارستانی که با تعرفه خیریه و با امکانات و تجهیزات به‌روز به بیماران سرطانی کشور خدمات ارائه می‌کند. 

 یادگار شهید رئیسی 
دکتر محمد ودود حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه سلامت و دارویی برکت و رئیس مرکز جامع سرطان برکت، با تأکید بر اینکه مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یکی از یادگار‌های اصلی امام راحل است که در سال ۱۳۶۰ تشکیل شد و برای خدمت به مردم سازماندهی شده، افزود: «مبنای ساخت بیمارستان فوق‌تخصصی برکت نیز در راستای خدمت به مردم بوده است؛ چراکه بیماری سرطان از نظر روحی، روانی و جسمی افراد را با مشکلات مختلف مواجه می‌کند و این بیماری در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف ظهور و بروز داشته و جوامع را درگیر کرده است.»
رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی برکت ادامه داد: «این مجموعه با زحمات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و تلاش آیت‌الله رئیسی افتتاح شد و ابعاد مختلف درمان سرطان در این مجموعه انجام می‌شود.»
حیدری با بیان اینکه بیمارستان برکت در زمینه تکمیل تجهیزات و دستگاه‌های درمانی در کشور پیشتاز است، تصریح کرد: «تلاش داریم مردم به جز دغدغه بیماری، دغدغه بیمارداری نداشته باشند و به افراد محروم کمک کنیم تا بتوانند مسیر درمان بیماری خود را به شکل مناسبی طی کنند.»

 ۱۳۶ میلیارد تومان تخفیف 
تعداد بیماران پذیرش‌شده در این مرکز درمانی از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۴۱ هزار نفر بوده‌اند. 
نایب‌رئیس هیئت مدیره گروه سلامت و دارویی برکت یکی از کارکرد‌های اصلی این مرکز درمانی را ارائه خدمات به افراد با درآمد متوسط به پایین ذکر کرد و افزود: «افراد با دهک درآمدی یک تا پنج از تخفیف بیش از ۹۰ درصد برخوردار هستند به‌گونه‌ای که تا پایان تیرماه سال جاری مبلغ بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان تخفیف به بیماران اختصاص پیدا کرده و از ابتدای فعالیت این مرکز درمانی تاکنون بیش از ۸۶ میلیارد تومان تخفیف شامل حال بیماران شده‌است.»
حیدری یکی از اقدامات اثرگذار این مرکز درمانی را طرف قرارداد بودن با بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای ذکر کرد و گفت: «با ۳۴ شرکت بیمه‌ای قرارداد فعال داریم و برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد با چند شرکت هم در برنامه کاری مجموعه قرار دارد.»
وی با اعلام اینکه برای مدیریت بار روانی بیمار و خانواده در این مجموعه برنامه‌ریزی مناسب انجام شده، افزود: «ایجاد همراه‌سرا ویژه خانواده‌های بیمار از نکات قابل‌توجه و منحصر‌به‌فرد است که در کمتر مرکز درمانی در کشور وجود دارد.»
به گفته وی، بیمارستان برکت ۳۰ واحد مجهز همراه‌سرا برای اسکان همراهان بیمار در نظر گرفته که در این مجموعه خدمات هتلینگ و سه وعده غذای گرم رایگان به مراجعان ارائه می‌شود. 

 حمایت از دهک‌های یک تا پنج 
نایب رئیس هیئت‌مدیره گروه سلامت و دارویی برکت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این مجموعه را کاهش شکاف اقتصادی در دسترسی به درمان‌های تخصصی سرطان عنوان کرد و گفت: «درمان سرطان، به‌ویژه در خدمات فوق‌تخصصی، می‌تواند فشار مالی سنگینی بر بیمار و خانواده او وارد کند؛ به همین دلیل، نظام پرداخت و حمایت مالی در بیمارستان برکت به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیماران دهک‌های یک تا پنج جامعه بتوانند بدون معطلی و با تخفیف‌هایی تا سقف ۹۰ درصد، از خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته بهره‌مند شوند.»
دکتر حیدری تأکید کرد: «هدف ما این است که بیمار، صرف‌نظر از شرایط اقتصادی، بتواند از همان کیفیتی از خدمات استفاده کند که در مراکز درمانی پیشرفته کشور و منطقه ارائه می‌شود.»

 استفاده از فناوری‌های پیشرفته 
دکتر سمانه سرباز، معاون درمان بیمارستان فوق‌تخصصی برکت هم با اشاره به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی که در این مرکز درمانی انجام می‌شود، اظهار کرد: «فناوری‌های پیشرفته در بیمارستان برکت به منظور افزایش دقت تشخیص و درمان، کاهش عوارض جانبی و حفظ کیفیت زندگی بیمار است.»
وی افزود: «در فرایند‌های درمانی تلاش می‌شود از روش‌ها و پروتکل‌هایی استفاده شود که بیشترین تمرکز را بر بافت هدف داشته باشند و کمترین آسیب ممکن را به بافت‌های سالم اطراف وارد کنند.»
وی با اشاره به ظرفیت‌های بیمارستان برکت در حوزه تشخیص سرطان و بیماری‌های مرتبط بیان کرد: «بخش تشخیص گوارشی شامل اندوسونو، اندوسکوپی و کلونوسکوپی، تصویربرداری پیشرفته شامل پت‌اسکن، MRI و سونوگرافی و همچنین آزمایشگاه‌های تشخیصی پیشرفته از جمله آزمایش‌های ژنتیک و مولکولی مانند NGS در این مجموعه مورد استفاده قرار می‌گیرند.»
وی در ارتباط با روند درمانی بیماران، اینگونه توضیح داد: «در قالب توموربورد (Tumor Board)، پرونده هر بیمار با حضور متخصصان رشته‌های مختلف بررسی می‌شود؛ از جمله متخصصان رادیوتراپی و انکولوژی، تصویربرداری و پاتولوژی، جراحی‌های مرتبط، تغذیه، روان‌شناسی و مراقبت‌های حمایتی و تسکینی. به این ترتیب، بیمار تنها با یک دیدگاه یا یک تخصص مواجه نیست، بلکه برای او یک تصمیم درمانی جامع، علمی و هماهنگ اتخاذ می‌شود.»

 همراه‌سرا‌هایی برای بیماران شهرستانی 
دکتر میرجلیلی، مدیر بیمارستان فوق‌تخصصی برکت هم با اشاره به اهمیت وضعیت روحی بیمار و خانواده در روند درمان سرطان گفت: «تجربه درمان بیماران مبتلا به سرطان نشان داده‌است که حضور و آرامش خانواده نقش بسیار مهمی در افزایش همکاری بیمار با فرایند درمان، کاهش اضطراب و تقویت امید دارد. ما باور داریم اضطراب خانواده، بخشی از رنج بیمار است؛ به همین دلیل ایجاد «همراه‌سرا» را صرفاً یک خدمت رفاهی نمی‌دانیم، بلکه آن را اقدامی حمایتی و درمان‌محور تلقی می‌کنیم.» مدیر بیمارستان فوق‌تخصصی برکت یکی از اهداف اصلی بیمارستان برکت را ایجاد برابری در دسترسی به خدمات درمانی تخصصی برای بیماران سراسر کشور عنوان کرد و گفت: «بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران شهرستانی، پیش از شروع درمان یا در طول دوره پیگیری، ناچارند برای یک ویزیت ساده، ارائه آزمایش یا دریافت نظر تخصصی، بار‌ها هزینه سفر و اقامت پرداخت کنند.»
وی با اشاره به پیش‌بینی واحد‌های اقامتی برای همراهان بیماران اظهار کرد: «در مجموعه بیمارستان برکت، ۳۰ واحد مجهز تحت عنوان «همراه‌سرای امید» برای اسکان همراهان بیماران در نظر گرفته شده است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سلامت ، دارو ، سرطان
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