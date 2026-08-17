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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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شهردار منطقه ۱۴ در نشست خبری تشریح کرد 

زمین چمن شهرک گل‌ها در انتظار تعیین تکلیف حقوقی 

مهسا گربندی 
جوان آنلاین: حدود یک سال بعد از اعلام احداث زمین چمن بزرگ‌مقیاس در شهرک گل‌ها، این پروژه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. پروژه‌ای که قرار بود بخشی از نیاز منطقه ۱۴ به فضا‌های ورزشی را پاسخ دهد، اما حالا، بنا بر توضیحات شهردار منطقه، به دلیل اختلاف بر سر وضعیت ثبتی و مالکیت زمین، درگیر روند حقوقی شده‌است. 
در مقابل، مدیریت شهری برای آنکه توسعه فضا‌های ورزشی متوقف نشود، اجرای یک زمین چمن مصنوعی را در نقطه‌ای دیگر در دستور کار قرار داده است. این موضوع در نشست خبری امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ با اصحاب رسانه مطرح شد، نشستی که بخش قابل توجهی از آن به تشریح پروژه‌های عمرانی و خدماتی منطقه و برنامه‌های مدیریت شهری برای سال ۱۴۰۵ اختصاص داشت. 
 
 ۸۵ پروژه در مسیر اجرا 
شهرابی در ابتدای نشست، بخشی از پروژه‌هایی را که در منطقه ۱۴ به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست تشریح کرد. 
او با اشاره به بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری و ایستگاه مترو تختی در ایام جنگ گفت: «این دو پروژه اگرچه ماهیتی فرامنطقه‌ای دارند، اما در محدوده منطقه ۱۴ قرار گرفته‌اند و می‌توانند بر دسترسی و تردد شهروندان شرق تهران اثرگذار باشند.» به گفته شهرابی، اکنون ۸۵ پروژه در منطقه در حال احداث یا در آستانه آغاز عملیات است، از سرای محله و سوله ورزشی چندمنظوره گرفته تا چهار مخزن ذخیره آب، چهار زمین چمن، دو بازار میوه و تره‌بار، مرکز معاینه فنی، آتش‌نشانی قصر فیروزه، نیروگاه خورشیدی و تصفیه‌خانه ابوذر. 
شهردار منطقه ۱۴ همچنین از ادامه عملیات تقاطع غیرهمسطح بسیج ـ محلاتی خبر داد و گفت پیمانکار بار دیگر فعالیت خود را در این پروژه آغاز کرده است. به گفته او، تکمیل این پروژه می‌تواند در کاهش ترافیک ورودی‌ها و خروجی‌های شرق تهران مؤثر باشد. شهرابی همچنین اعلام کرد: «مدیریت شهری منطقه برای سال ۱۴۰۵ اجرای پروژه‌هایی به ارزش حدود ۳ همت را هدف‌گذاری کرده‌است.» 
 
 شوشتری زودتر از پیش‌بینی‌ها مورد استقبال قرار گرفت 
بخش دیگری از صحبت‌های شهرابی به آزادراه شهید شوشتری اختصاص یافت، پروژه‌ای که به گفته او، خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. 
شهردار منطقه توضیح داد: «برای رفع معارضان این پروژه، تملک‌هایی انجام شد و پس از فراهم شدن شرایط، ورودی فاز نخست از میدان فدک در دستور کار قرار گرفت.» او گفت: «به جز خودرو‌های سنگین، امکان تردد سایر خودرو‌ها در این مسیر وجود دارد و شهروندان غرب تهران نیز می‌توانند از طریق آزادگان و نجفی‌رستگار خود را به این آزادراه و شرق تهران برسانند.» 
البته به گفته شهرابی، رسیدن بخشی از مسیر به خیابان هجرت باعث شده امکان تردد خودرو‌های سنگین در این آزادراه وجود نداشته باشد. 
 
 ۱۶ پل عابر ناایمن در منطقه 
ایمنی پل‌های عابر پیاده نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این نشست و در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران بود. شهرابی اعلام کرد: «در منطقه ۱۴، ۳۷ پل عابر وجود دارد که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۶پل ناایمن تشخیص داده شده‌اند.» 
او از برنامه نصب و جایگزینی ۱۶ پل جدید خبر داد و گفت: «سه پل در حال نصب است و ۱۳ پل دیگر نیز به‌تدریج اجرا خواهد شد.» 
شهردار منطقه همچنین به بازپیرایی میادین منطقه اشاره کرد: «در دو سال گذشته رسیدگی به میادین در دستور کار قرار گرفته و میدان‌هایی مانند چهارصد دستگاه، ۱۳ آبان و سرآسیاب در این طرح قرار داشته‌اند.» 
 
 بازار گل محلاتی، یک مسئله قدیمی با چند گره 
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست، وضعیت بازار گل شهید محلاتی بود، بازاری که به گفته شهرابی، مسئله ایمنی آن سابقه‌ای طولانی دارد. 
او اظهار داشت که این مجموعه نیازمند تخریب و نوسازی است، اما تعیین تکلیف مالکیت هیئت‌مدیره بازار، یکی از موانع صدور پروانه تخریب و نوسازی به شمار می‌رود. شهرابی همچنین از وجود رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این بازار خبر داد: «این رأی تاکنون به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی اجرا نشده است.» 
به گفته شهردار منطقه، تیم‌های HSE، مدیریت بحران و آتش‌نشانی به‌طور مستمر از بازار بازدید می‌کنند و اخطار‌های لازم برای رفع موارد ناایمن داده می‌شود، با این حال، موضوع فقط به ایمنی محدود نیست و مسائل اجتماعی نیز در این مجموعه وجود دارد. 
 
 تجربه جنگ ۱۲ روزه برای مدیریت بحران به کار آمد 
شهرابی در ادامه، تجربه مدیریت منطقه در جریان جنگ ۱۲ روزه را نیز تشریح کرد: «ستاد اضطرار منطقه در همان روز‌های نخست تشکیل شد و دستگاه‌های مختلف در آن حضور پیدا کردند.» 
به گفته او، این تجربه در ادامه برای مدیریت شرایط جنگی بعدی مورد استفاده قرار گرفت و مجموعه مدیریت شهری منطقه توانست همزمان عملیات آواربرداری در دو میدان را انجام دهد. 
او همچنین از آسیب‌دیدگی ۲۴۰۰ واحد مسکونی، تجاری و اداری در منطقه در جریان جنگ خبر داد و گفت: «در فاصله حدود دو ماه پس از آغاز آتش‌بس، وضعیت تمام این ساختمان‌ها تعیین تکلیف شد و برای خانواده‌های آسیب‌دیده، ودیعه مسکن و کارت هدیه خرید اسباب و اثاثیه در نظر گرفته شد.» 
شهرابی همچنین به تأثیر جنگ بر اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: «با تعطیلی مجموعه‌های کوثر، معیشت بخشی از زنان با مشکل مواجه شد که شهرداری تلاش کرد با بازگشایی این مجموعه‌ها و پیش‌بینی سبد‌های معیشتی، بخشی از این فشار را مدیریت کند.» او همچنین از برنامه مدیریت شهری برای ایجاد نمایشگاه دائمی مشاغل خانگی بانوان خبر داد. 
 
 چمن بزرگ‌مقیاس در انتظار حل یک مسئله حقوقی 
در میان این مجموعه پروژه‌ها، اما سرنوشت زمین چمن بزرگ‌مقیاس شهرک گل‌ها همچنان به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی زمین وابسته است، موضوعی که در پاسخ به پرسش «جوان» درباره توقف پروژه مطرح شد. شهرابی در توضیح وضعیت زمین گفت: «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) این زمین را به نام خودش ثبت کرده، در حالی که مجموعه‌ای که سند نداشت.» او در ادامه با بیان اینکه شهرداری در این زمینه پیگیری قضایی انجام داده است، گفت: «از نگاه مدیریت شهری، زمین موردنظر از باقیمانده‌های سهم شهرداری تهران و فضای عمومی شهرک گل‌ها بوده است.» شهردار منطقه افزود: «ما یک شکایت قضایی کردیم از مجموعه‌شان و پیگیر آن هستیم.» شهرابی در عین حال توضیح داد که تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، اجرای پروژه اصلی امکان پیشروی ندارد و گفت: «الان درگیر مسائل حقوقی است و تا حل و فصل آن درگیر هستیم.» 
با این حال، برنامه توسعه فضای ورزشی منطقه متوقف نشده‌است. شهردار منطقه از اجرای یک پروژه جایگزین خبر داد و گفت: «در کنار پمپ‌بنزینی که اخیراً افتتاح شده، یک زمین چمن مصنوعی احداث خواهد شد. البته که در زمین شهرک گل‌ها می‌خواستیم یک زمین بزرگ‌مقیاس آماده کنیم چراکه زمین وسیع و بسیار خوبی داشت.» 
آنطور که مشخص است پروژه ورزشی شهرک گل‌ها فعلاً از مسیر اجرا خارج نشده، اما تا روشن شدن وضعیت حقوقی زمین، در انتظار تعیین تکلیف مانده است. در سوی دیگر، شهرداری منطقه برای حفظ روند توسعه فضا‌های ورزشی، اجرای یک زمین چمن مصنوعی را در نقطه‌ای دیگر دنبال می‌کند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: شهرداری تهران ، مدیریت شهری ، فضای سبز
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