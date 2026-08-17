جوان آنلاین: دشمنان در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر پیشبینی کرده بودند که امنیت غذایی ایران ظرف ۲۱ روز دچار مشکل شود و به همین دلیل با اعمال محاصره دریایی و محدودیت در بنادر، همه توان خود را برای ایجاد اختلال در تأمین غذا به کار گرفتند. با وجود همه این مشکلات، امنیت غذایی مردم حتی برای یک ساعت در هیچ نقطهای از کشور دچار مشکل نشد و برخلاف برخی کشورها که در شرایط جنگی با خالی شدن فروشگاهها و پایان یافتن ذخایر مواجه شدند، این اتفاق در ایران رخ نداد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور در این مدت مقاوم و تابآور شده است، گفت: امروز حتی دشمنان نیز به این موضوع اذعان دارند که سیستم امنیت غذایی ایران مقاوم بوده و در شرایط دشوار عملکرد مناسبی داشته است. دنیا به تابآوری امنیت غذایی ایران اقرار میکند.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته دولت از تابآوری بخش کشاورزی در جنگ رمضان و بعد از آن سخن گفت و کاهش مصرف و افزایش تورم مواد خوراکی را تکذیب کرد. نوریقزلجه اذعان داشت: شرایط جنگ و محاصره موجب افزایش هزینههای تمام شده، حملونقل، بیمه و قیمتهای جهانی شد و متأسفانه بخشی از این هزینهها به مردم تحمیل شد.
غلامرضا نوریقزلجه با اشاره به تابآوری این بخش گفت: رهبر شهید بر جزییات تابآوری بخش کشاورزی تأکید داشتند و رهنمودهای ایشان موجب شد که در سه جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی غافلگیر نشویم. وی بخش کشاورزی و امنیت غذایی را از مؤلفههای مهم امنیت و تابآوری جامعه دانست و گفت: حتی یک روز نیز نمیتوان ناترازی یا کمبود در این حوزه را تحمل کرد.
او در ادامه به برخی ادعاهای منتشرشده درباره کاهش سرانه مصرف مواد غذایی اشاره کرد و گفت: گاهی آمارهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه سرانه مصرف برخی محصولات بهشدت کاهش یافته است، در حالی که باید این اعداد را در کنار میزان تولید، واردات و صادرات بررسی کرد.
امنیت غذایی از مؤلفههای اصلی تابآوری کشور است
نوریقزلجه با بیان اینکه حوزه امنیت غذایی امکان تأخیر در تأمین نیازهای مردم را ندارد، گفت: دشمنان نیز از اهمیت این موضوع آگاه بودند و روی آن حساب باز کرده بودند. در کنار جنگ، محاصره دریایی و محدودیتهایی در بنادر اعمال شد و هر اقدامی که امکان انجام آن را داشتند، به کار گرفتند. براساس قطعنامههای سازمان ملل و پروتکلهای مربوطه، حوزه غذا و دارو در شرایط جنگی از برخی معافیتها برخوردار است، اما دشمن این موارد را نیز رعایت نکرد.
جنگ بر هزینهها و قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشت
وزیر جهاد کشاورزی در عین حال گفت: البته اتفاقاتی که رخ داد بر هزینهها و قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشت و بخشی از این هزینهها به مردم تحمیل شد. درباره دلایل افزایش قیمتها و اینکه چه میزان از آن ناشی از جنگ و چه میزان مربوط به عوامل دیگر بوده است، میتوان بهصورت جداگانه توضیح داد. با وجود افزایش برخی هزینهها، در اصل تأمین مواد غذایی مشکلی ایجاد نشد و خدا را شاکریم که امنیت غذایی کشور حفظ شد و دشمنان در این حوزه مأیوس شدند.
نوریقزلجه با بیان اینکه فشارها همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر نیز جنگ با شدت ادامه دارد و دشمن همچنان محاصره دریایی را اعمال میکند، اما با وجود همه این شرایط، امنیت غذایی کشور مانند یک ساعت منظم در حال کار است.
جنگ و محاصره، هزینه تأمین مواد غذایی را افزایش داده است
او در عین حال یادآور شد: جنگ، محاصره، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه حملونقل و بیمه، دشوارتر شدن ورود کالا و افزایش قیمتهای جهانی، همگی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت نهایی کالاهایی که مردم خریداری میکنند اثر میگذارد. باید این واقعیت را نیز بیان کرد، اما در بحث موجودی و تأمین کالا، به فضل پروردگار مشکلی نخواهیم داشت.
واکنش وزیر جهاد کشاورزی به برخی ادعاها درباره کاهش سرانه مصرف
نوریقزلجه در ادامه به برخی ادعاهای منتشر شده درباره کاهش سرانه مصرف مواد غذایی اشاره کرد و گفت: گاهی آمارهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه سرانه مصرف برخی محصولات بهشدت کاهش یافته است، در حالی که باید این اعداد را در کنار میزان تولید، واردات و صادرات بررسی کرد. وی با اشاره به گوشت مرغ توضیح داد: گوشت مرغ قابلیت نگهداری طولانیمدت ندارد و تولید آن نیز از بین نمیرود. بنابراین محصول تولیدشده مصرف میشود. تاکنون نیز صادرات قابل توجهی نداشتیم که بتوان کاهش مصرف داخلی را با افزایش صادرات توضیح داد.
وزیر جهاد کشاورزی تفاوت میزان مصرف میان اقشار مختلف را مورد تأیید قرار داد و گفت: اینکه میزان مصرف بین اقشار مختلف متفاوت است و ضریب جینی قابل ملاحظهای وجود دارد، موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد، اما در مجموع وقتی میزان تولید و صادرات بررسی میشود، برخی آمارهای مطرحشده درباره افت شدید مصرف با این اعداد همخوانی ندارد.
وی درباره مصرف برنج نیز گفت: گاهی اعدادی مطرح میشود و بر اساس آن گفته میشود مصرف برنج نصف شده است، در حالی که حدود ۵/۱ میلیون تن برنج وارد کشور میشود که به مصرف انسانی میرسد. در کنار آن نیز تولید قابل توجه داخلی، بهویژه در استانهای شمالی وجود دارد که در داخل کشور مصرف میشود. برخی از این آمارها گاهی با هدف نگران کردن جامعه یا زیر سؤال بردن عملکرد حاکمیت مطرح میشود.
افزایش مصرف پروتئین در دهکهای پایین پس از اجرای کالابرگ
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: براساس گزارشهای دریافتی، پس از اجرای طرح کالابرگ، ضریب نفوذ پروتئین در دهکهای پایین افزایش یافته و مصرف نیز بیشتر شده است، موضوعی که آثار آن در بازار و میزان تقاضا نیز مشاهده شد. وی با اشاره به تأثیر خشکسالی بر تولید گندم افزود: در سال زراعی گذشته با خشکسالی شدیدی مواجه بودیم و تولید گندم کاهش یافت، اما میزان گندم تحویلی با وجود این شرایط قابل توجه بود. در یک دوره خشکسالی که حتی شدت آن از خشکسالی سال گذشته کمتر بود، میزان گندم تحویلی کشور حدود ۵/۴ میلیون تن بود، در حالی که در خشکسالی شدید سال زراعی گذشته نزدیک به ۷/۸ میلیون تن گندم تحویل شد.
نوریقزلجه این آمار را نشانه افزایش تابآوری بخش کشاورزی دانست و گفت: این موضوع نشان میدهد استفاده از روشهای فنی، اصولی و علمی برای افزایش تابآوری در برابر خشکسالی و شرایط اقلیمی در حال نتیجه دادن است و کشاورزی کشور در برابر این شرایط مقاومتر شده است.
ترخیص ۳ میلیون تن نهاده از بنادر شمالی در دوران جنگ
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیشبینیهای انجامشده پیش از جنگ گفت: نهادههای مورد نیاز واحدهای تولیدی از ماهها قبل در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین سهمیههای گندم و آرد پیشاپیش در اختیار کارخانههای آرد و به دنبال آن نانواییها قرار گرفت. در همان ایام جنگ، ۳ میلیون تن نهاده از بنادر شمالی کشور ترخیص شد که عددی بیسابقه بود. این اتفاق نتیجه تصمیمی نبود که پس از آغاز جنگ گرفته شده باشد، بلکه فرایندی چندماهه پشت آن قرار داشت و کالاها از قبل به بنادر شمالی منتقل شده بودند تا در زمان مورد نیاز تخلیه و وارد کشور شوند.
۷ /۴ میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در حال تعیین تکلیف است
نوریقزلجه با تشریح وضعیت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: دولت چهاردهم در زمان آغاز به کار خود با ۵/۵ میلیارد دلار بدهی در این حوزه مواجه بود که با وجود کاهش بودجه ارزی، حدود یک میلیارد دلار آن از محل صرفهجویی در واردات و دقت بیشتر در خریدهای خارجی پرداخت شد و اکنون حدود ۷ /۴ میلیارد یورو از مطالبات باقیمانده در مسیر تعیین تکلیف و پرداخت قرار دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص تورم مواد غذایی اظهار کرد: آمار بانک مرکزی نیز کاهش روند قیمتها را نشان میدهد. وقتی قیمت یا نرخ تورم خوراکیها کاهش پیدا میکند باید این کاهش را اعلام کنیم و همانطور که در زمان افزایش قیمتها آن را بیان میکنیم، کاهش قیمت نیز باید منعکس شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عوامل افزایش قیمت مواد غذایی، این عوامل را به دو بخش آثار ناشی از جنگ و عوامل داخلی و غیرمستقیم تقسیم کرد.
تورم قابل انکار نیست، اما افزایش قیمت تمامشده را با گرانفروشی اشتباه نگیریم
وی در بخش دیگری از این نشست با طرح این پرسش که آیا کشاورز، دامدار و مرغدار محصول خود را گران میفروشند یا هزینه تمام شده آنها افزایش یافته است، گفت: باید میان این دو موضوع تفکیک قائل شویم. اگر گرانفروشی اتفاق افتاده باشد، باید با آن برخورد و متخلف به تعزیرات معرفی شود، اما اگر محصول برای تولیدکننده گران تمام میشود، مسئله متفاوت است. در چنین شرایطی باید به جای فشار بر قیمت محصول کشاورز، به دنبال افزایش قدرت خرید مردم باشیم. پایین نگه داشتن دستوری قیمت در شرایطی که هزینه تولید افزایش یافته، میتواند به تعطیلی تولید منجر شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت گوشت مرغ گفت: اگر قیمت تمام شده مرغ حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰هزار تومان باشد، اما تولیدکننده را مجبور کنیم آن را ۲۶۰ هزار تومان بفروشد، ممکن است یک دوره تولید کند، اما دیگر قادر به ادامه فعالیت نباشد. این مسئله درباره سایر محصولات نیز صدق میکند. اصل وجود تورم و افزایش قیمت قابل انکار نیست، اما باید مشخص شود این افزایش ناشی از گرانفروشی تولیدکننده و ضعف نظارت است یا افزایش واقعی هزینههای تولید.