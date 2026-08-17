جوان آنلاین: عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق معتقد است برنامه‌های عملیاتی در حوزه تسهیل شرایط برای تأمین مالی بانکی و بورسی بازسازی کشور، تسهیل مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و همچنین تسهیل ورود کالا به کشور با بهره‌مندی از ظرفیت هوشمندسازی گمرکات کشور اقدامات مهم و مثبتی هستند.



دولت به منظور کنترل امور اقتصادی کشور اقداماتی را به اجرا گذاشته که یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که حمایت‌های ویژه مالیاتی و بیمه‌ای از صنایع و کسب‌وکار‌ها به عمل آمد. در همین راستا، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و در نظر گرفتن بخشودگی‌های خاص مدنظر بود. به طور کلی، هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار دارد و بر همین اساس، سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ تعریف شده است و مؤدیانی که در این سازوکار اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، از مشوق‌ها و معافیت‌هایی بهره‌مند می‌شوند. از دیگر اقدامات این است که به دیجیتالیزه کردن اقتصاد روی آورده و به این ترتیب، فاصله گرفتن از روند‌های دستی و انسان‌محور و استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار دارد. رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که دولت طی شرایط جنگی توانست در زمینه تأمین نیاز‌های اولیه کشور اقدامات مؤثری انجام دهد و کنترل اوضاع را در دست داشته باشد، تصریح کرد: دولت خدمات خوبی را در زمینه اقتصادی طی ماه‌های گذشته ارائه داد و مدیریت بازار به خوبی صورت گرفت و وزارت اقتصاد عملکرد خوبی در این زمینه‌ها داشت.

وی ادامه داد: دولت همچنین تمرکز خوبی بر حفظ ثبات اقتصادی در کشور داشت و دستاورد‌ها در این زمینه‌ها قابل کتمان نیست. البته این بدان معنا نیست که همه چیز در حد مطلوب و عالی بوده، اما عملکرد با توجه به شرایط جنگی کشور قابل قبول است و نمره قبولی می‌گیرد. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: برای ارزیابی عملکرد باید به عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه نگاه کنیم. به‌طور مثال، بررسی عملکرد گمرک می‌تواند کمک‌کننده باشد. طی جنگ تحمیلی اخیر، گمرک عملکرد خوبی داشت و استفاده حداکثری از مبادی ورودی و خروجی کشور در دستور کار قرار گرفت.

پولادرگ گفت: در شرایطی که دشمن به صورت همه‌جانبه کشور را مورد تجاوز قرار داد، جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات اقدام بسیار مؤثری در راستای جلوگیری از کمبود کالا در کشور بود. این‌طور اقدامات به کنترل امور اقتصادی کشور کمک کرد.

وی ادامه داد: عملکرد سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌های زیرمجموعه نیز قابل قبول بود. در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی ویژه در حوزه مالیاتی کمک‌کننده بود.

پولادرگ گفت: دولت طی ماه‌های گذشته توانست کنترل خوبی بر بانک‌ها داشته باشد و عملکرد آنها را کنترل کرد. تأمین نقدینگی تولید از جمله اقدامات مهم وزارت اقتصاد بود که طی ماه‌های گذشته به خوبی انجام شد. وی ادامه داد: قطعاً به لحاظ اقتصادی کشور نیازمند اعمال سیاست‌های بیشتری است و در برخی موارد باید اصلاحات صورت بگیرد، اما به طور کلی عملکرد وزارت اقتصاد طی ماه‌های گذشته با توجه به اینکه درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم خوب بوده است. پولادرگ گفت: وزارتخانه‌های دیگر نیز باید به اعمال سیاست‌های صحیح و حمایتی بپردازند و در راستای کمک به کشور در شرایط بحرانی عمل کنند.

وی در پایان گفت: برنامه‌های عملیاتی در حوزه تسهیل شرایط برای تأمین مالی بانکی و بورسی بازسازی کشور، تسهیل مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و همچنین تسهیل ورود کالا به کشور با بهره‌مندی از ظرفیت هوشمندسازی گمرکات کشور اقدامات مهم و مثبتی هستند.