برخورد مدعیان در نصف جهان

جوان آنلاین: هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در حالی عصر امروز با برگزاری چهار دیدار آغاز می‌شود که پیکان ساعت ۱۹:۳۰ میهمان گل‌گهر سیرجان است، درست همزمان با دیدار استقلال و نساجی در مازندران. ۱۵ دقیقه بعد از شروع این دو دیدار، میثم حیدری در اراک سوت آغاز دیدار آلومینیوم – چادرملو اردکان را به صدا در می‌آورد. بدون شک، اما حساس‌ترین دیدار نخستین روز هفته دوم در اصفهان برگزار می‌شود، جایی که سپاهان از تراکتور پذیرایی می‌کند.



استقلال بعد از یک شروع طوفانی در هفته نخست رقابت‌های این فصل که صدرنشینی را برای آبی‌پوشان جدول به همراه داشت، در قائمشهر باید ثابت کند که برتری پرگل مقابل شهربابک تازه‌وارد صرفاً یک شروع هیجان‌انگیز نبوده، خصوصاً که نساجی هیچ شباهتی به شهربابک ندارد. تیمی که هفته گذشته تا آخرین لحظات بازی مقابل گل‌گهر مقاومت کرد و دقیقه ۸۹ بود که دروازه‌اش باز شد و تن به شکست داد و بی‌تردید مجتبی حسینی و شاگردانش در مصاف امروز مقابل صدرنشین لیگ به دنبال اعاده حیثیت هستند و جبران باخت هفته گذشته، به‌خصوص که از امتیاز میزبانی هم برخوردارند و بعد از مدت‌ها هواداران قائمشهری فرصت حمایت از تیم شهرشان را دارند و این مسئله می‌تواند کار را برای سهراب و شاگردانش سخت کند. اما سهراب اگر قصد حفظ صدرنشینی را دارد ناچار است با دست پر از مصاف با نساجی بازگردد. کار سختی که باید دید او و شاگردانش عصر امروز از عهده آن برمی‌آیند یا نه، خصوصاً که استقلال بعد از برتری مقابل شهربابک در هفته نخست و صدرنشینی در لیگ، با حاشیه‌های شکایت تیم تازه‌وارد لیگ بر سر داستان یاسر آسانی و بحث قهرمانی فصل گذشته نیز مواجه شده که باید دید می‌تواند با تفکیک این چند موضوع صرفاً روی بازی با نساجی تمرکز کند یا حواشی که این روز‌ها با آن درگیر است شرایط را به سود حریف رقم خواهد زد.

فینال زودرس

مصاف شاگردان نویدکیا و نکونام، اما به مراتب حساس‌تر از نبرد یاران سهراب برای حفظ صدرنشینی است. دو تیم مدعی که این روز‌ها با استقلال برای قهرمانی فصل نیمه‌کاره درگیر هستند، ساعت ۲۰ امشب در نقش جهان برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند، آن‌هم در شرایطی که هر دو تیم هفته گذشته با چاشنی خوش‌شانسی و درخشش بازیکنان باتجربه خود موفق به برتری شدند و در همان بازی نشان دادند هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل به زمان نیاز دارند، چه به لحاظ بدنی و چه تکنیکی، به‌خصوص تراکتور که در آستانه آغاز رقابت‌های این فصل کادرفنی خود را تغییر و سکان هدایتش را به دست نکونام داد. مربی جوانی که بی‌شک به زمان زیادی احتیاج دارد جهت دیکته کردن تفکراتش به بازیکنان تیم و تا آن زمان بار تیم را باید بازیکنان باتجربه‌ای، چون شجاع خلیل‌زاده به دوش بکشند. هرچند که مسئله جدی سرخپوشان تبریزی در مصاف امشب مقابل سپاهان، غیبت مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی است. دو وینگری که مهره‌های اصلی تراکتور هستند، اما به دلیل مصدومیت شرایط همراهی تیم‌شان را در اصفهان ندارند و همین مسئله کار نکونام را در مصاف با یاران نویدکیا، به‌خصوص در بخش حمله دشوارتر از قبل می‌کند. در چنین شرایطی تنها برگ برنده تراکتور می‌تواند مسعود زائرکاظمینی باشد که در بازی نخست نشان داد حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، خصوصاً که در غیاب هاشم‌نژاد و ترابی دستش برای به نمایش گذاشتن توانایی‌هایش نیز بازتر است و باید دید می‌تواند سپاهان را در اصفهان به چالش

بکشد یا نه.

اما حساسیت این بازی صرفاً به دلیل اهمیت سه امتیاز هفته دوم و نبرد دو مدعی اصلی این فصل نیست و تقابل نکونام و نویدکیا، دو مربی جوان فوتبال ایران که هنوز ابتدای مسیر هستند نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تقابلی که باید دید به سود کدام مربی تمام می‌شود؛ نویدکیایی که سال‌هاست نامش با سپاهان اصفهان گره خورده یا نکونامی که هنوز به دنبال اثبات توانایی‌های خود در زمینه مربیگری است. صدالبته که نتیجه این بازی علاوه بر تراکتور و سپاهان برای سایر مدعیان لیگ از جمله سرخابی‌های پایتخت نیز اهمیت بسیار دارد.