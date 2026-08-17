جوان آنلاین: تیم ملی هندبال کشورمان با سرمربی جدید خود اهداف زیادی دارد. البته هندبال ایران کار بسیار سختی برای رسیدن به اهداف خود پیشرو دارد. حریفان قدر آسیایی بدون شک کار را برای جوانان پرانگیزه هندبال ایران سخت خواهند کرد.
اولین میدان پیشروی هندبال بازیهای آسیایی ناگویاست، جایی که ایران در گروهی بسیار سخت قرار گرفته، همگروهی با تیمهای کره جنوبی، بحرین، کویت و قزاقستان، یعنی اینکه بچههای هندبال از همان ابتدا باید برای اثبات شایستگیهای خود جنگ تمامعیاری را با رقبای قاره کهن آغاز کنند. البته روحیه ملیپوشان ایران بسیار بالاست و آنها میخواهند ثابت کنند برای رسیدن به قلههای افتخار چیزی کم ندارند. اردوهای منظم تیم ملی هندبال در حال برگزاری است و ملیپوشان ایران حالا هر روز آمادهتر از قبل برای حضور در ناگویا هستند، جایی که حریفان قدرتمندی برای کسب طلای ارزشمند بازیهای آسیایی مقابل آنها صفآرایی خواهند کرد. صابر حیدری، ملیپوش هندبال کشورمان بعد از پایان اردوی سوم تیم ملی در گفتوگو با میزان ضمن اعلام آمادگی ملیپوشان برای رویارویی با حریفان مرحله گروهی گفت: «سومین اردوی آمادهسازی تیم ملی را در تهران پشت سر گذاشتیم و خدا را شکر شرایط خوبی داریم. در این اردو مشغول انجام کارهای هماهنگی و آمادهسازی هستیم تا بتوانیم با بهترین شرایط وارد مسابقات شویم و نتیجه خوبی کسب کنیم.»
حیدری درباره شرایط تیم ملی برای حضور در بازیهای ناگویا و گروهبندی این رقابتها گفت: «بازیهای ناگویا همیشه فضای خاصی داشته و مسابقات آن از هیجان بالایی برخوردار است. این رقابتها همیشه برای ورزشکاران انگیزه خاصی ایجاد میکند و ما نیز با توجه به گروه سختی که در آن قرار گرفتهایم، انگیزهمان چندین برابر شده است.»
وی افزود: «میدانیم در این مسابقات باید برابر قدرتهای آسیا قرار بگیریم و کار سادهای نداریم، اما کاملاً مصمم و باانگیزه هستیم. میدانیم باید با قدرت مقابل حریفان بایستیم و برای رسیدن به اهدافمان تا پایان مسابقات بجنگیم.»
ملیپوش تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران با اشاره به اهمیت آمادگی تیم برای این رقابتها تأکید کرد: «وقتی در یک گروه سخت قرار میگیریم، طبیعتاً باید با آمادگی بیشتری وارد مسابقات شویم. ما شناخت خوبی از سطح هندبال آسیا داریم و میدانیم حریفان قدرتمندی پیش رو خواهیم داشت. به همین دلیل تلاش میکنیم در فرصت باقیمانده، هماهنگی و آمادگی تیم را به بهترین سطح ممکن برسانیم.»