کد خبر: 1374494
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
باخت پاریسی‌ها به لانس و از دست رفتن جام قهرمانی 

ناامید، اما راضی!

پ سوپرجام فرانسه به کام پاری‌سن‌ژرمن تلخ شد و لوئیز انریکه بالاخره یک فینال را به‌عنوان سرمربی پاریسی‌ها بدون جام به پایان رساند
شيوا نوروزي

جوان آنلاین: سوپرجام فرانسه به کام پاری‌سن‌ژرمن تلخ شد و لوئیز انریکه بالاخره یک فینال را به‌عنوان سرمربی پاریسی‌ها بدون جام به پایان رساند. 
جدال سوپرجام فرانسه را تیم‌های لانس و پی‌اس‌جی برگزار کردند و پدیده لیگ فرانسه توانست قهرمان اروپا را به زانو دربیاورد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. پیروزی یک بر صفر لانس به لطف گلزنی تائووین رقم خورد و غول فرانسوی با اینکه بیش از ۶۰ دقیقه برای جبران فرصت داشت، اما حتی نتوانست از ۱۰ نفره شدن حریف به سود خود استفاده کند. 
زیدان میهمان ویژه این فینال بود و در ورزشگاه بولارت هیچ‌کس انتظار چنین نمایشی را از شاگردان لوئیز انریکه نداشت. لانس با اینکه اخراجی داده بود، ولی تمام قدرتش را برای شکست پاریسی‌ها به کار گرفت. البته این بازی خشن یک اخراجی هم روی دست انریکه گذاشت و نونو مندز هم کارت قرمز گرفت. 
قهرمان جام‌حذفی فرانسه برای کسب دومین جام خود انگیزه بسیار بالایی داشت. تیم لانس برای اولین‌بار موفق به فتح سوپرجام فرانسه شد، در حالی که پاری‌سن‌ژرمن بعد از قهرمانی در لیگ‌قهرمانان و رسیدن به قهرمانی سوپرکاپ اروپا برای رسیدن به این جام خیلی تلاش نکرد. تیم انریکه در حالی فصل جدید را با یک ناکامی آغاز خواهد کرد که هفته گذشته شاگردانش استون‌ویلا را شکست دادند و فاتح سوپرکاپ قاره‌سبز شدند. نیمکت‌نشین کردن ستاره‌هایی، چون عثمان دمبله، مندز و روئیز یکی از انتقاد‌های وارده به سرمربی اسپانیایی است. انریکه در ترکیب اولیه این بازیکنان را بیرون گذاشت و در نیمه دوم هر سه مهره را همزمان به زمین فرستاد. منتها این تغییرات هم فایده‌ای برای پی‌اس‌جی نداشت. 
پاریسی‌ها فصل گذشته خودشان را به فینال رساندند و آرسنال مدعی را شکست دادند تا جام قهرمانی از آن تیم انریکه شود. تحمیل باخت به استون‌ویلا در سوپرکاپ اروپا نیز محقق شد و انتظار نمی‌رفت لانس مقابل غول فرانسه قد علم کند. 
سرمربی اسپانیایی پاری‌سن‌ژرمن باخت را ناامیدکننده خواند: «شکست همیشه ناامیدکننده است، اما باید عملکردمان را بررسی و ارزیابی کنیم، چون بازی بسیار خوبی ارائه دادیم. از چیزی که در نیمه اول دیدم خیلی راضی بودم، اما در پایان نیمه اول با شکست یک بر صفر راهی رختکن شدیم. فوتبال شگفت‌انگیز و در عین حال بسیار بی‌رحم است. با وجود این باید به حریف‌مان، یعنی لانس تبریک بگوییم، چون آنها یک گل بیشتر از ما زدند و در نهایت در یک بازی همین مسئله تعیین‌کننده است. در نیمه دوم سعی کردیم موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنیم و چند فرصت گلزنی خیلی خوب را از دست دادیم. عثمان دمبله و نونو مندز موقعیت‌هایی داشتند و می‌توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم، اما فوتبال همین است و باید این شکست را پذیرفت.»
اعلام رضایت انریکه از عملکرد شاگردانش عجیب بود: «از آنچه در زمین دیدم راضی بودم. خوشحالم، اما در عین حال احساس ناامیدی می‌کنم. هفته منحصربه‌فردی بود، با دو فینال طی چهار روز. اکنون زمان داریم تا تیم را آماده کنیم، آمادگی جسمانی و تکنیکی‌مان را ارتقا دهیم و به بهترین شکل ممکن برای شروع لیگ آماده شویم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، فرانسه ، پاری سن ژرمن
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