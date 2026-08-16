دبیرکل انجمن صنفی پالایش نفت از احتمال تشدید کسری بنزین تا ۱۵ میلیون لیتر در روز، در شهریور خبر داد و خودروسازی بی‌کیفیت، ناوگان فرسوده و قاچاق سوخت را ریشه اصلی ناترازی دانست.

جوان آنلاین: ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور، عصر امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) در نشستی خبری به تشریح آخرین وضعیت پالایشگاه‌های کشور پرداخت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ رمضان، از آسیب دیدن دو واحد پالایشگاهی لاوان و تهران خبر داد و گفت: پالایشگاه لاوان با تلاش شبانه‌روزی مهندسان، تنها پنج روز پس از آواربرداری، بخشی از واحد‌های خود را راه‌اندازی کرد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه به تولید کامل بازگردد.

عاشوری در خصوص پالایشگاه تهران نیز توضیح داد: این پالایشگاه هدف بمباران قرار گرفت و به دلیل نبود انبار‌های ذخیره، تولید مستقیم در آن میسر نبود؛ اما با یک راهکار خلاقانه، به جای انبار از خطوط انتقال برای تأمین سوخت استان‌های مجاور استفاده شد و خلأ ایجاد شده جبران گردید.

وی افزود: پس از یک ماه، پالایشگاه تهران به شرایط پیش از جنگ بازگشت و هم‌اکنون عملیات ساخت انبار‌های جدید توسط شرکت پالایش و پخش در دست اجراست.

دبیرکل انجمن صنفی در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه رهبر شهید، به جایگاه راهبردی صنعت پالایش اشاره کرد و گفت: مردم شاید هر روز با نام پالایشگاه‌ها سر و کار نداشته باشند، اما محصولات مرتبط با پالایشگاه به طور مستقیم در زندگی روزمره آنان نقش دارد.

وی تأکید کرد: این صنعت با امنیت انرژی، بودجه کشور، تأمین ارز و معیشت مردم گره خورده و هرگونه تصمیم‌گیری نسنجیده در این حوزه، می‌تواند پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد.

عاشوری با بیان اینکه صنعت پالایش در جهان به عنوان یکی از بنگاه‌های سودآور شناخته می‌شود، به چالش‌های خاص پالایشگاه‌های کشور پرداخت و مهم‌ترین مشکل را قیمت‌گذاری دستوری و مقررات سختگیرانه دانست که امکان مانور برای بخش خصوصی را از بین برده است.

به گفته وی، وقتی تمامی ابعاد تأمین خوراک، فروش محصولات و نرخ‌گذاری به صورت دستوری تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار سودآوری بالا و جذب سرمایه‌گذار داشت. این شرایط همچنین نقدینگی پالایشگاه‌ها را کاهش داده و حرکت به سمت پتروپالایشگاه‌ها (تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر) را با کندی مواجه کرده است؛ در حالی که در دنیا، پالایشگاه‌ها به سرعت به سمت این مدل پیش‌رفته حرکت می‌کنند.

دبیرکل انجمن صنفی با اشاره به تکالیف سنگین دولت و مجلس از جمله نوسازی، بهینه‌سازی مصرف و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی، گفت که پالایشگاه‌ها با تمام توان در حال تأمین سوخت هستند، اما افزایش ظرفیت تولید امکان‌پذیر نیست. وی با استناد به گزارش شرکت ملی پخش، اعلام کرد که متوسط تولید روزانه بنزین از ۱۳۴ میلیون لیتر به ۱۲۷ میلیون لیتر کاهش یافته و هم‌اکنون با ۸ میلیون لیتر کسری مواجه هستیم. عاشوری هشدار داد که این کسری در شهریور ماه به دلیل اوج سفر‌های تابستانی، به ۱۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

عاشوری با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا پالایشگاه‌ها مسئول رفع کامل ناترازی هستند، تأکید کرد: پالایشگاه‌ها وظیفه خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند، اما مادامی که صنعت خودرو کیفیت را رعایت نمی‌کند، ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است و قاچاق سوخت مهار نشده، این ناترازی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: پالایشگاه‌ها عملاً بابت خودرو‌های پرمصرف و ناوگان فرسوده جریمه می‌دهند و فشار مضاعف بر آنها باعث شده تا از تولید فرآورده‌های ویژه بازمانده و نتوانند به سمت کیفیت‌سازی حرکت کنند.

دبیرکل انجمن صنفی در پایان خواستار برنامه‌ریزی جدی دولت و مجلس برای خروج خودرو‌های فرسوده، تسهیل واردات خودرو‌های نو، مبارزه با قاچاق سوخت و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت پالایش شد و گفت: بدون این اقدامات، حل ناترازی سوخت ممکن نخواهد بود و امنیت انرژی کشور با مخاطره مواجه می‌شود.