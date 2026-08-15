ورود اتحادیه ناشران به ماجرای عرضه کتاب با تخفیف غیرمتعارف 

جوان آنلاین: از ارشاد خواستیم تا شهرداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی را پای کار عرضه با تخفیف کتاب بیاورد.

ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در گفت‌و‌گو با تسنیم، از برگزاری جلسه هیئت مدیره این اتحادیه با موضوع بررسی تخفیف‌های غیرمتعارف خبر داد و افزود: کتاب اگر قرار است با تخفیف هم عرضه شود، باید تخفیف معقول و منطقی را شامل شود؛ از قیمت‌های کاذب و تخفیف‌های دروغین باید عبور کنیم.

کریمی ادامه داد: مشکل نخست ما با دیجی‌کالاست. متأسفانه پلتفرم دیجی‌کالا پنل‌های بسیاری را در اختیار کتاب‌سازان قرار داده و آنها عمدتاً به عرضه کتاب با تخفیف‌های نامتعارف می‌پردازند؛ تخفیف‌هایی غیرواقعی که کتابفروشان را در وهله نخست و ناشران را در مرحله بعدی از بازار نشر حذف می‌کند. ما با وزارت ارشاد در تعامل هستیم و امیدواریم در این دوره مذاکرات با مدیران دیجی‌کالا به نتیجه خوبی برسیم. وی افزود: متأسفانه ناشران کتاب‌ساز از روی عوام‌فریبی، کتاب‌های رونویسی‌شده و نازل را که بعضاً هم قاچاق تولید می‌شود، با قیمت‌های دروغین (قیمت نهایی را بالاتر از نرخ معمول زده و با تخفیف ۵۰ درصد) عرضه می‌کنند. ما از وزارت ارشاد خواستیم تا در تعامل با شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و اتحادیه ناشران و کتابفروشان، جلوی عرضه کتاب با تخفیف ۵۰ درصد گرفته شود. کریمی فروش مستقیم کتاب توسط ناشر با تخفیف را غیرعادلانه دانست و افزود: اگر ناشر کتاب را بدون تخفیف مستقیم بفروشد، باز مشکلی نیست، اما متأسفانه برخی ناشران با تخفیف کتاب را عرضه می‌کنند. در فروش مستقیم، چون ناشر چک مدت‌دار از توزیع‌کننده و کتابفروشی دریافت می‌کند، برای تأمین نقدینگی فروش مستقیم هم می‌گذارد، اما نباید این فروش با تخفیف باشد.

وی ادامه داد: ناشر تولیدکننده است، باید کار تولید را انجام دهد؛ کتابفروش فروشنده است و باید کتاب را بفروشد. در این زمینه نیز ما جلساتی را با همکاران ناشر داشتیم و عرضه کتاب با تخفیف توسط ناشران را مصداق کم‌لطفی به مجموعه صنف و همکاران کتابفروش می‌دانیم.