جوان آنلاین: دبیرخانه نهمین جشنواره تلویزیونی «مستند»، اسامی نامزد‌های نهایی بخش «فیلم مستند» این جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش مهر، بر این اساس، فیلم‌های مستند راه یافته به نهمین جشنواره تلویزیونی «مستند» روی آنتن تلویزیون رفتند و هیئت داوران این دوره از جشنواره، محمدحسین ابراهیمی، مریم (نازنین) پیرکاری، علیرضا دهقان، مسعود سفلایی، حامد (محمد) شکیبانیا، رامتین شهبازی و مینا قاسمی زواره پس از بررسی همگی آثار، نامزد‌های بخش‌های مختلف را بدین شرح اعلام کردند:

نامزد‌های جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه: احسان شادمانی برای فیلم مستند «نحیط»، احمد صراف یزد برای فیلم مستند «تا باد‌ها یاد‌ها را نبرند»، حسن جعفری برای فیلم مستند «بیستا برمه»، رسول پولادی برای فیلم مستند «از نظر دیگران»، محمدفرج صالحی برای فیلم مستند «خون، حنا، باروت»، مریم صبوری برای فیلم مستند «گلین بالا» و مهدی حیدری برای فیلم مستند «سون سو».

نامزد‌های جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه‌بلند: حامد سعادت برای فیلم مستند «جنگل قائم»، حسن جعفری برای فیلم مستند «زمستان طولانی»، علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدان‌پرست برای فیلم مستند «عمق میدان»، محمدرضا خوش فرمان برای فیلم مستند «اسپانک»، مهدیه‌سادات محور برای فیلم مستند «عزیز»، میلاد محمدی برای فیلم مستند «استوار ساقی» و هادی آفریده برای فیلم مستند «هولاین در ایران».

نامزد‌های جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند: جعفر صادقی برای فیلم مستند «رویای شهر حلقه‌ها»، جمشید بیات ترک برای فیلم مستند «امین‌الضرب»، سعید فرجی برای فیلم مستند «فریم‌های فلسطینی»، سیدعباس شفیعی برای فیلم مستند «بی مریم»، عقیل جماعتی برای فیلم مستند «خشت و خون»، محمد طالبی برای فیلم مستند «سفرنامه عراق عجم» و مهدی زمانپور کیاسری «مرگ پشت دیوار‌های سبز».

نامزد‌های جایزه بهترین فیلمبرداری: پرهام دیباج برای فیلم مستند «پارک ملی دیر و نخیلو»، جعفر صادقی برای فیلم مستند «رویای شهر حلقه‌ها»، رضا تیموری برای فیلم مستند «قلعه خاموش»، سعید ماندگاری برای فیلم‌های مستند «پرندگان مانگرو» و «اشک پیر حرا»، علی احمدی زرین‌کلایی برای فیلم مستند «نیمرخ شمالی البرز»، کامران رحیمی برای فیلم مستند «از نظر دیگران»، مسعود شیخ ویسی و سعید کشاورزی برای فیلم مستند «اسپانک» و مهدی آزادی برای فیلم‌های مستند «عزیز» و «خیره به خورشید».

نامزد‌های جایزه بهترین تدوین یا جلوه‌های ویژه بصری: امید ایمانی برای فیلم مستند «جان پریشان»، بابک حیدری برای فیلم مستند «نحیط»، سبحان ابوذر برای فیلم مستند «خشت و خون»، عابدین مقدم برای فیلم مستند «امین‌الضرب»، محمد بابایی برای فیلم مستند «خون حنا باروت»، محمد طالبی برای فیلم مستند «سفرنامه عراق عجم»، مصطفی ربانی برای فیلم مستند «جنگل قائم» و وحید کردلو برای فیلم مستند «عمق میدان».

نامزد‌های جایزه بهترین صدا: حسن مهدوی برای صداگذاری فیلم مستند «جنگل قائم»، میلاد استخری برای صداگذاری فیلم مستند «از نظر دیگران»، رضا پولادی برای موسیقی فیلم مستند «از نظر دیگران»، سلمان ابوذر برای صداگذاری فیلم‌های مستند «هدف اکبر» و «خشت و خون»، عابدین مقدم برای صداگذاری فیلم مستند «امین‌الضرب»، عرفان حسن‌زاده برای صداگذاری فیلم مستند «مافیای بمب افکن» و میثم آقاجان‌زاده برای صداگذاری فیلم مستند «آواز گمشده».

نامزد‌های جایزه‌ی بهترین پژوهش: جعفر صادقی برای فیلم مستند «رویای شهر حلقه‌ها»، حامد سعادت برای فیلم مستند «جنگل قائم»، حنیف شهپرراد برای فیلم مستند «قلعه خاموش»، سعید فرجی برای فیلم مستند «فریم‌های فلسطینی»، سعیده نیک‌اختر و احسان کاظم بُکایی برای فیلم مستند «عروس مصری»، محمد طالبی برای فیلم مستند «سفرنامه عراق عجم» و هدی موسوی و جمشید بیات ترک برای فیلم مستند «امین‌الضرب».

نامزد‌های جایزه بهترین گوینده گفتار متن: داوود نماینده برای فیلم‌های مستند «یخمور» و «حیات وحش اسپیروز»، رضا تنهایی برای فیلم مستند «خشت و خون»، سعید مقدم منش برای فیلم مستند «سفرنامه عراق عجم»، شهرام درخشان برای فیلم مستند «امین‌الضرب»، عبدالله حاجی محمدی برای فیلم مستند «اسپانک»، علی کهن برای فیلم مستند «جنگل قائم»، مهبد قناعت پیشه برای فیلم مستند «فریم‌های فلسطینی» و همایون ارشادی برای فیلم مستند «آخرین زنگی زمانه».

نامزد‌های جایزه ویژه محیط زیست: «آهنگی برای آب» به کارگردانی بابک عباسی، «بر کدام کرانه کاسپین تکیه کنم؟» به کارگردانی مهدی باقری، «پارک ملی دیر و نخیلو» به کارگردانی پرهام دیباج، «پرندگان مانگرو» به کارگردانی عبدالعزیز قاسمی، «جنگل قائم» به کارگردانی حامد سعادت، «سایدا» به کارگردانی وحید امرایی، «مرگ پشت دیوار‌های سبز» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری و «مزرع سبز فلک» به کارگردانی فرزانه حاتمی و محمدهادی اسفندیاری.

نامزد‌های جایزه بهترین فیلم مستند: «اسپانک» به تهیه‌کنندگی محمدرضا خوش فرمان، «امین‌الضرب» به تهیه‌کنندگی جمشید بیات ترک، «جنگل قائم» به تهیه‌کنندگی حامد سعادت، «خشت و خون» به تهیه‌کنندگی عقیل جماعتی، «رویای شهر حلقه‌ها» به تهیه‌کنندگی جعفر صادقی، «سفرنامه عراق عجم» به تهیه‌کنندگی محمد طالبی و «مرگ پشت دیوار‌های سبز» به تهیه‌کنندگی سمیه زراعتکار و مهدی زمانپور کیاسری.

با توجه به آرای مخاطبان در زمان نمایش فیلم‌های نهمین جشنواره تلویزیونی «مستند» از شبکه مستند، نامزد‌های جوایز بخش «نگاه مخاطبین» نیز به شرح ذیل اعلام شدند:

نامزد‌های جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از نگاه مخاطبین: «از نظر دیگران» به تهیه‌کنندگی رسول پولادی، «اشک پیر حرا» به تهیه‌کنندگی سعید ماندگاری، «بیستا برمه» به تهیه‌کنندگی حسن جعفری، «تذرو» به تهیه‌کنندگی پرهام دیباج و «مرد خستگی» به تهیه‌کنندگی روح‌الله رفیعی چرمهینی.

نامزد‌های جایزه بهترین فیلم مستند نیمه‌بلند از نگاه مخاطبین: «پارک ملی دیر و نخیلو» به تهیه‌کنندگی پرهام دیباج، «پشت کوه‌های علی زنگی» به تهیه‌کنندگی علیرضا باغشنی، «زمستان طولانی» به تهیه‌کنندگی حسن جعفری، «سایدا» به تهیه‌کنندگی وحید امرایی و «فرمانده و دریا» به تهیه‌کنندگی مسعود دهنوی.

نامزد‌های جایزه بهترین فیلم مستند بلند از نگاه مخاطبین: «بی مریم» به تهیه‌کنندگی رفیع‌الدین اسماعیلی، «رویای شهر حلقه‌ها» به تهیه‌کنندگی جعفر صادقی و «مرگ پشت دیوار‌های سبز» به تهیه‌کنندگی سمیه زراعتکار و مهدی زمانپور کیاسری.

برگزیدگان بخش فیلم نهمین جشنواره تلویزیونی «مستند» در رشته‌های مختلف در اختتامیه این رویداد که دوشنبه دوم شهریور در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود، معرفی می‌شوند.