هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا به دلیل اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهد بود.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام شرکت کنترل ترافیک تهران، هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۴ بامداد روز ۲۴ مردادماه تا ساعت ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

به گزارش مهر، این محدودیت تردد به منظور اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل انجام می‌شود.

بر این اساس، رانندگان برای تردد در مسیر جایگزین دهانه شمالی و حرکت به سمت شمال می‌توانند از بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و همچنین خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال، متناسب با مقصد خود، استفاده کنند.

همچنین برای جایگزینی دهانه جنوبی و حرکت به سمت جنوب، بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب پیشنهاد شده است.

شرکت کنترل ترافیک تهران از شهروندان خواست با توجه به اجرای این عملیات، ضمن انتخاب مسیر‌های جایگزین، زمان سفر خود را مدیریت کنند.