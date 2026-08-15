پزشکیان فرا رسیدن سالگرد استقلال جمهوری هند را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن هفتاد و نهمین سالگرد استقلال جمهوری هند را به نخست وزیر،دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیامی به ناراند را مودی نخست وزیر هند با تبریک فرا رسیدن هفتاد و نهمین سالگرد استقلال جمهوری هند، این مناسبت را فرصتی مغتنم در مسیر تعمیق و گسترش روابط دیرینه و همه جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند دانست و تصریح کرد: بی‌تردید، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و مردمی میان دو ملت، سرمایه‌ای ارزشمند برای ترسیم افق‌های روشن‌تر در مناسبات دوجانبه بر اساس منافع مشترک به شمار می‌رود.

رئیس جمهور با تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای تقویت بیش از پیش روابط همه جانبه با جمهوری هند افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در پرتو اعتماد و احترام متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده موجود، گام‌های مؤثرتری در جهت تحکیم مناسبات دو کشور و تأمین منافع مشترک دو ملت برداشته شود.

پزشکیان همچنین در این پیام از درگاه خداوند متعال، برای کشور هند، سربلندی، پیشرفت، رفاه و سعادت روزافزون و برای روابط دیرینه دو کشور، استحکام و شکوفایی هرچه بیشتر مسئلت کرد.