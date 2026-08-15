رئیس مجلس شورای اسلامی روایتی از چگونگی عقب‌نشینی ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران در زمان امضا تفاهمنامه ارائه کرد و در عین حال، گفت: تاکید وی کنارگذاشتن موشکی، مقاومت، هسته‌ای و تنگه هرمز بود اما رئیس‌جمهور آمریکا رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده است.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا به بیان روایتی از توقف مذاکره پس از حمله به ضاحیه لبنان پرداخت و گفت: در زمان مذاکرات که آخرین حمله‌ توسط رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت انجام شد و بر اثر آن مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شدند، در همان زمان مذاکرات را متوقف و اعلام کردم که به این اقدام پاسخ خواهیم داد و اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بدهد، همه منطقه را مورد هدف قرار خواهیم داد.

وی افزود: نتیجه این صحبت این شد که همان شب ـ نه ۳۰ روز بعد ـ محاصره را برداشتند و ترامپ توئیت زد و گفت ما امشب محاصره را برمی‌داریم و زیر توئیت هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وقتی این توئیت را دیدم، جلوی آن را گرفتم و اعلام کردم چنین توافقی نداریم و به میانجی‌ها گفتم این توئیت اگر الان برداشته نشود، می‌زنیم. ۵۸ دقیقه بعد ترامپ بخش دوم توئیت درباره تنگه هرمز را برداشت و نوشت تنگه هرمز در چارچوب تفاهم‌نامه از روز شنبه باز می‌شود؛ این نوع مذاکره یعنی مبارزه.

قالیباف یادآور شد: از سال ۱۳۶۴ درگیر مباحث لبنان‌ام و با لبنان عجین شده‌ام، حتی قبل از اینکه شهید سلیمانی فرمانده نیروی قدس شود. تک‌تک این بچه‌هایی که شهید شده‌اند را می‌شناختم و با آنها دوست صمیمی بودم و در همین زمان هم با بچه‌های خط آنجا تماس دارم.

وی تاکید کرد: برادران عزیز، ما جبهه مقاومت را در ماده یک آن تفاهمنامه آورده‌ایم. من این‌ها را نمی‌خواهم بگویم؛ بروید ماده یک تفاهمنامه را نگاه کنید. ما آمدیم حاکمیت لبنان، تمامیت ارضی لبنان و جبهه مقاومت را آورده‌ایم.

قالیباف تاکید کرد: در ۱۵ ماده‌ای که ترامپ فرستاده بود، گفته بود موشکی، مقاومت، هسته‌ای و تنگه هرمز؛ این چهارتا را گفت باید ببوسیم و کنار بگذاریم. اما ترامپ پای جبهه مقاومت و رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرد.