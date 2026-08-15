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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
جامعه » اخبار كلی

پیام تبریک فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی به افتخارآفرینان المپیاد جهانی هوش مصنوعی

فراکسیون هوش مصنوعی حضور موفق و افتخارآفرین فرزندان شایسته ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی و کسب چهار مدال ارزشمند در رقابت با برترین استعداد‌های علمی جهان، بار دیگر ظرفیت کم‌نظیر نسل جوان ایرانی در فتح قله‌های دانش و فناوری را به نمایش گذاشت.
جوان آنلاین: رضا تقی پور انوری،  رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: «درخشش نخبگان ایرانی در المپیاد جهانی هوش مصنوعی با کسب چهار مدال ارزشمند، مایه مباهات و سربلندی ایران اسلامی است.
حضور موفق و افتخارآفرین فرزندان شایسته ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی و کسب چهار مدال ارزشمند در رقابت با برترین استعداد‌های علمی جهان، بار دیگر ظرفیت کم‌نظیر نسل جوان ایرانی در فتح قله‌های دانش و فناوری را به نمایش گذاشت.
به یقین این موفقیت ارزشمند، فراتر از کسب چند مدال در یک رقابت علمی بوده؛ نشانه‌ای روشن از شکل‌گیری نسلی توانمند، خلاق، جسور و آینده‌ساز در کشور است که می‌توانند در یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین عرصه‌های فناوری جهان، برای ایران عزیز نقش‌آفرینی کنند.
امروز هوش مصنوعی صرفاً یک فناوری نوظهور نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی شکل‌دهنده آینده اقتصاد، صنعت، علم، سلامت، آموزش، امنیت، حکمرانی و قدرت ملی کشور‌ها تبدیل شده است. از این منظر، درخشش دانش‌آموزان و نخبگان جوان ایرانی در عرصه جهانی هوش مصنوعی، سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور و نویدبخش تقویت جایگاه علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی است.
فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت غرورآفرین به مدال‌آوران عزیز، خانواده‌های گران‌قدر آنان، استادان، مربیان و تمامی دست‌اندرکاران این مسیر علمی، بر ضرورت حمایت هدفمند، مستمر و همه جانبه از این استعداد‌های برجسته تأکید می‌نماید.
پر واضح است وظیفه کشور در قبال این نخبگان، صرفاً تجلیل از آنان پس از کسب افتخار نیست و می‌بایست زمینه‌ای فراهم شود تا این استعداد‌های ارزشمند بتوانند مسیر علمی و حرفه‌ای خود را در بالاترین سطح ادامه داده و از ظرفیت آنان در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، زیست‌بوم نوآوری و پروژه‌های بزرگ و راهبردی هوش مصنوعی کشور استفاده شود.
بی تردید مدال‌آوران امروز المپیاد‌های علمی، پژوهشگران، کارآفرینان، مدیران فناوری و دانشمندان اثرگذار فردای ایران هستند و فراهم‌کردن بستر رشد و نقش‌آفرینی آنان، سرمایه‌گذاری برای آینده علمی، اقتصادی و فناورانه کشور محسوب می‌شود.
فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از این سرمایه¬های ارزشمند انسانی و نخبگان این حوزه، فراهم‌سازی بستر‌های قانونی، حمایتی و نهادی برای رشد استعداد‌های جوان را از اولویت‌های جدی خود می‌داند. امید است با هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی، دولت، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و بخش خصوصی، مسیر شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های کشور در حوزه هوش مصنوعی فراهم شود.
کسب این چهار مدال ارزشمند را به یکایک اعضای پرافتخار تیم ایران تبریک عرض نموده و امیدواریم این موفقیت، نقطه آغاز مسیری بلند و درخشان برای حضور مؤثرتر نخبگان ایرانی در مرز‌های دانش و فناوری جهان باشد.
از درگاه خداوند متعال، برای این عزیزان استمرار توفیق، سربلندی و موفقیت در مسیر علم و خدمت به ایران عزیز و برای خانواده‌ها، استادان و مربیان گران‌قدر آنان سلامتی و عزت مسئلت داریم.»
منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: هوش مصنوعی ، مجلس ، دانش آموران
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