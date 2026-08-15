۶۸ درصد تصادفات پایتخت ناشی از عوامل روانی و هیجانی رانندگان است

جوان آنلاین: سرهنگ رابعه جوانبخت با اشاره به نقش عوامل روانی و هیجانی در بروز تصادفات اظهار کرد: خستگی و خوابآلودگی، خشم و عصبانیت و مصرف روانگردانها یا نوشیدنیهای غیرمجاز میتواند توان تصمیمگیری منطقی راننده را کاهش داده و زمینهساز رفتارهای پرخطر شود.
وی افزود: رانندگی تنها یک مهارت فنی نیست، بلکه نیازمند مدیریت هیجانات و احساسات نیز هست. راننده تمام هیجانات مثبت و منفی خود را پشت فرمان همراه دارد و اگر از نظر روحی شرایط مناسبی ندارد، بهتر است از رانندگی خودداری کرده و از حملونقل عمومی استفاده کند.
رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در شرایط عصبانیت، بخش پیشپیشانی مغز که مسئول تصمیمگیری عقلانی است تضعیف شده و بخش مرتبط با هیجانات فعال میشود؛ در چنین شرایطی راننده ممکن است نتواند تصمیمگیری منطقی داشته باشد و به رفتارهای پرخطر روی آورد.
عدم توجه به جلو؛ مهمترین علت تصادفات
جوانبخت با اشاره به آمار علت تامه تصادفات از ابتدای سال جاری در پایتخت گفت: در مجموع ۶۸ درصد علل تامه تصادفات مربوط به عوامل روانی و حالات هیجانی مانند خشم و عصبانیت است.
وی افزود: عدم توجه به جلو با ۳۸ درصد در رتبه نخست و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۳۰ درصد در رتبه دوم علل تصادفات قرار دارند.
وی تأکید کرد: این موارد عمدتاً ناشی از رفتار راننده است و با مدیریت هیجانات میتوان از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.
بیش از ۱۹۰ هزار اعمال قانون در تخلفات سرعت
رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ درباره نشانههای رانندگی عصبی نیز گفت: لاییکشی، سرعت غیرمجاز و انجام حرکات پرخطر از جمله رفتارهایی است که معمولاً از رانندگان عصبی مشاهده میشود.
جوانبخت با اشاره به آمار اعمال قانون تخلفات حادثهساز از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در این مدت بیش از ۱۹۰ هزار فقره تخلف سرعت و حدود ۳۶ هزار فقره حرکات مارپیچ اعمال قانون شده است.
وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: پیش از شروع حرکت، چند ثانیه وضعیت روحی خود را ارزیابی کنند و اگر احساس خستگی، عصبانیت یا بیحوصلگی دارند، از رانندگی خودداری کنند؛ حتی یک توقف کوتاه میتواند از وقوع یک حادثه جدی جلوگیری کند.