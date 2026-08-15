زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

زاکانی گفت: توسعه متوازن و کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت از رویکردهای اصلی مدیریت شهری است و ری می‌تواند نقش مهمی در تحول تهران ایفا کند.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه منطقه ۲۰ که صبح امروز - شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵- در دویست و بیست و سومین پویش امید و افتخار برگزار شد، اظهار کرد: همه این خدمات و اقدامات نعمت خداست که خداوند با لطف خودش مسئولیت را برعهده مدیریت شهری ششم نهاد و این خدمات ارائه شد و باید از خداوند بزرگ طلب گذشت کرد چرا که بهتر و بیشتر می توانستیم کار کنیم. این فرصت ها مثل ابر می آید و می گذرد و امیدواریم بتوانیم گام‌های بلندی را در تحقق آنچه شایسته مردم تهران است ارائه کنیم.

رشد حدود ۱۲۴۰ درصدی اعتبارات در منطقه ۲۰

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که در این دوره افتاد نزدیک شدن فاصله شمال و جنوب شهر بود. ری قبله تهران است و با این عظمت و بزرگی و سبقه تاریخی، معنابخش پایتخت است. لذا فاصله شمال و جنوب شهر عادلانه نبود. از این رو است که در این دوره اعتبار منطقه ۲۰ حدود ۱۲۴۰ درصد رشد داشته و بالای ۵۰۰ درصد رشد پروژه ها را در شهرری داشتیم و این نشان از کاهش فاصله شمال و جنوب شهر دارد.

تبدیل ۲۸۰۰ مدرسه دولتی در تهران به ۴۵۰ مجتمع بزرگ

زاکانی ادامه داد: با بررسی اقدامات سال گذشته مشخص شد، ۶۵ درصد از پروژه ها پایین خط انقلاب انجام شده است. کارهایی که برای آینده در نظر گرفته شده، مناطق پایین نقطه آغاز آن هستند. برای آینده قرار است ۲۸۰۰ مدرسه دولتی در سطح شهر به ۴۵۰ مجتمع بزرگ تبدیل شود تا مدل فعالیت را تغییر دهند. ۸ مدرسه مسیر خود را رفته تا در هفته آینده نقطه شروع در مناطق ۱۵، ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ باشند و بعد از آن به منطقه ۲۰ خواهیم رسید.

تست گرم ایستگاه متروی میدان حرم عبدالعظیم حسنی(ع)؛ نیمه شهریورماه

شهردار تهران گفت: تست گرم ایستگاه متروی میدان حرم عبدالعظیم حسنی(ع) ۱۵ شهریور انجام می شود و تا ابتدای مهر ایستگاه میدان عبدالعظیم افتتاح می شود. بعد از آن ایستگاه متروی ضلع شرقی حرم را خواهیم داشت.

این مقام مسئول اضافه کرد: امیدواریم این اقدامات باعث شود تا ری نقش اساسی و پیشانی را در تحول تهران ایفا کند.

وی بیان کرد: در این ۴۷ سال با امامت امام کبیر، رهبر مجاهد شهید و رهبر انقلاب اسلامی پیش رفتیم تا به یک نوعی معادلات جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم و این برکات به برکت حضور کسانی است که به صورت جان بر کف در میدان هستند.

زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران نیز یادآور شد: امروز حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه شامل سرای محله و ۴ پروژه ورزشی در منطقه ۲۰ افتتاح شد. همچنین به زودی بیش از ۴۰ هکتار فضا در یک الگوی زیست محیطی در بام ری افتتاح خواهد شد. این جهت گیری که در شهر صورت گرفته شد برای همه مناطق است.

زمان برگزاری انتخابات باید سیر تصویب خود را بگذراند

شهردار تهران در خصوص زمان برگزاری انتخابات و اظهار نگرانی که بعضا انجام می شود، تصریح کرد: شعام اعلام کرده که انتخابات تا دو ماه پس از پایان جنگ باید برگزار شود، بنده هم شنیدم که کسانی اظهار نظراتی در مورد زمان برگزاری انتخابات داشتند اما در مجموع زمان برگزاری انتخابات باید سیر تصویب خود را بگذراند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث چشمه علی در تعامل با میراث باید کارها انجام شود و امیدواریم این تعامل بیشتر شود.

زاکانی در پاسخ به سوالی درباره زمان رایگان بودن مترو عنوان کرد: تا پایان جنگ مترو رایگان خواهد بود.