کد خبر: 1373977
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
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رئیس پلیس راه راهور فراجا:

یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۲ امروز

جاده چالوس رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) از ساعت ۱۲ امروز ۲۴ مرداد ماه خبر داد و گفت: این محدودیت تا تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر (شمال به جنوب)، از ساعت ۱۲:۰۰ امروز ۲۴ مردادماه تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت تهران به شمال(جنوب به شمال) در این ۲ محور ممنوع است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: پس از اعمال این محدودیت، تردد در این محورها در مسیر (شمال به جنوب) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد و این طرح تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل ماسال تا مجلار و مکارود تا انارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده گزنک، ترافیک سنگین است و همچنین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند، ترافیک سنگین گزارش شده و آزادراه پردیس-تهران در محدوده تونل شماره ۴ نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران نیز در محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز تردد روان گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد همچنین با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی کشور گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تردد در محورهای مشهد-نیشابور، مشهد-تربت حیدریه و مشهد-قوچان روان است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن توجه جدی به محدودیت‌های اعمال‌شده، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی مسیر مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از توقف و ایجاد گره‌های ترافیکی در محورهای پرتردد خودداری کنند.

برچسب ها: پلیس راهور ، جاده چالوس ، آزادراه تهران- شمال
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