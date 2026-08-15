کد خبر: 1373975
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
سیاست » اخبار کلی

وزارت اطلاعات: دولت فرانسه پاسخگوی مداخلات دیپلمات‌هایش باشد

وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت فرانسه هشدار داد: اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به مهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین رابا مسببین صورت خواهد داد.

جوان آنلاین: سربازان گمنام امام زمان(عج) در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ و مداخله خارجی و در حین اجرای دستور قضایی بازداشت دو تن از متهمان پرونده، از حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند.

از آن‌جا که دیپلمات‌های مذکور دارای سوابق گسترده تخلفات و رفتارهای مغایر قوانین داخلی کشور و تعهدات دیپلماتیک بودند، پس از احراز هویت آنان، مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و سپس دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک، به سفیر ایران در فرانسه تحویل داده شدند.

در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشغول تحقیق از متهمین و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود، فرانسوی‌ها به هیاهوی رسانه‌ای با هدف فرار به‌ جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته پرداختند.

بررسی مقدماتی اسناد مکشوفه در فرایند بازرسی از محل جرم، محتوای پروژه موریانه‌ای را آشکار می‌کند که علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی‌ها و آوازه‌گریه‌های پس از کشف جرم را قابل درک می‌سازد.

تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ای گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور، از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهان‌کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد.

از آن‌جا که در قراردادهای مکشوفه از این پروژه شوم، امضای سفیر سابق فرانسه در ایران مشاهده می‌شود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاسخگو باشد و درباره این طراحی خام اندیشانه توضیح دهد.

با عنایت به نفوذگری و مداخله آشکار در امور داخلی ایران، آن هم در زمان جنگ، نقض فاحش قوانین کشور و خروج از چارچوب‌های دیپلماتیک که در این پروژه با قطعیت به اثبات رسیده است، وزارت اطلاعات هشدار می‌دهد که اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به میهمانان دیپلماتیک خود نداده و در صورت تکرار، برخورد درخور متجاوزین را با مسببین صورت خواهد داد.

دولت فرانسه در حالی این فرایند ضدامنیت ملی ایران را با جسارت در دستور کار قرار داده که خود در سال ۲۰۲۴ قانون "جلوگیری از دخالت خارجی" را متکی بر مدعیات گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس سنا مصوب نمود و به روشنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست.

برای دولت فرانسه بهتر است مهارت خود در هنرنمایی سیاسی با اتلاف مالیات شهروندان فرانسوی را به جای مداخله غیرقانونی در امور کشورهای مستقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و نیازمندی‌های اجتماعی شهروندان فرانسوی کند و برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی، راهی متفاوت با تحریم، مداخله و نفوذ را بجوید.

در پایان تاکید می‌شود رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد و متعاقبا اطلاع‌رسانی بیشتری به‌عمل خواهد آمد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۲۴ مرداد

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، دولت فرانسه ، مداخله
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