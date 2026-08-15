هشدار پلیس به شهروندان؛ مراقب رسیدهای جعلی کلاهبرداران باشید

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با هشدار نسبت به کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، گفت: با توجه به اینکه این شیوه همچنان قربانی می‌گیرد، شهروندان و به‌ ویژه فروشندگان کالا نباید صرفاً به تصویر رسید یا پیامک واریز وجه اعتماد کنند و تحویل کالا را تنها پس از اطمینان از واریز قطعی وجه انجام دهند.

جوان آنلاین: سرهنگ محمد شریفی با هشدار نسبت به کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، اظهار کرد: با توجه به اینکه همچنان شاهد وقوع این شیوه از کلاهبرداری و قربانی شدن برخی شهروندان هستیم، لازم است فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات با دقت و هوشیاری بیشتری معاملات خود را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران با شناسایی آگهی‌های فروش کالا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش، پس از برقراری ارتباط با فروشنده و توافق بر سر قیمت، با ارائه تصویر یک رسید بانکی جعلی یا نمایش پیامکی مبنی بر واریز وجه، تلاش می‌کنند اعتماد فروشنده را جلب کرده و او را برای تحویل سریع کالا تحت فشار قرار دهند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در برخی موارد، فرد کلاهبردار با ایجاد شرایطی که فروشنده تصور کند وجه به حساب وی واریز شده است، از او می‌خواهد کالا را در کوتاه‌ترین زمان تحویل دهد؛ در حالی که هیچ مبلغی به حساب فروشنده واریز نشده و پس از تحویل کالا، فرد متواری می‌شود.

سرهنگ شریفی با تأکید بر اینکه تصویر رسید بانکی به تنهایی ملاک انجام معامله نیست، تصریح کرد: فروشندگان باید پیش از تحویل کالا، شخصاً حساب بانکی خود را بررسی کرده و از واریز قطعی وجه اطمینان حاصل کنند و به هیچ عنوان صرفاً بر اساس تصویر رسید، پیامک ارسالی یا ادعای خریدار مبنی بر انتقال وجه، کالا را تحویل ندهند.

وی خاطرنشان کرد: کلاهبرداران برای جلب اعتماد قربانیان از روش‌های مختلف روانی از جمله عجله‌سازی، ایجاد اضطراب و اصرار برای تحویل فوری کالا استفاده می‌کنند؛ بنابراین هرگونه رفتار غیرعادی یا اصرار غیرمنطقی خریدار باید برای فروشنده یک زنگ هشدار باشد.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با تأکید بر ضرورت افزایش هوشیاری شهروندان گفت: با توجه به اینکه این شیوه از کلاهبرداری همچنان قربانی می‌گیرد، از شهروندان می‌خواهیم در معاملات خود شتاب‌زده عمل نکرده و تا زمانی که واریز قطعی وجه را در حساب خود مشاهده نکرده‌اند، از تحویل کالا یا ارائه خدمات خودداری کنند.

بر اساس گزارش پلیس، وی تأکید کرد: رعایت همین نکته ساده می‌تواند از بخش قابل توجهی از خسارت‌های ناشی از این نوع کلاهبرداری پیشگیری کند.