کد خبر: 1373960
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۲
جامعه » اخبار كلی

آغاز سال تحصیلی جدید از ۴ مهر/ همکاری برای بازسازی پساجنگ

سال تحصیلی رئیس دانشگاه تهران گفت: امیدواریم سال تحصیلی جدید که از چهارم مهر آغاز می شود، با حضور دانشجویان به روال عادی برگردد.

جوان آنلاین: محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، و قدردانی از ایثارگری رزمندگان و تلاش خبرنگاران که سبب شدند روایتها از دشمن عقب نماند، گفت: سالی که گذشت برای همهٔ ملت ایران سخت بود؛ رهبر را از دست دادیم و دو استاد و تعدادی از دانشجویان ما شهید شدند. این سختیها در ادارهٔ دانشگاه نیز اثر گذاشت و برخی برنامهها مختل و بعضی دوره‌ها مجازی شد که برای اساتید و دانشجویان دشوار بود.

وی ادامه داد: امیدواریم سال تحصیلی جدید که از چهارم مهر آغاز می شود، با حضور دانشجویان به روال عادی برگردد.

رئیس دانشگاه تهران با اعلام آمادگی دانشگاه برای همراهی در دوران پساجنگ و ساخت ایران مقتدر، یادآور شد که همهٔ دانشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده اند؛ دانشگاه تهران نیز پیش تر موضوع بحران آب را پذیرفت و در کوتاهترین زمان، ۳۲ راهبرد به دولت ارائه کرد.

وی در خصوص امنیت غذایی گفت: مقدمات انجام شده و قرار است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود. برخی دانشگاه‌ها نیز در موضوع محیط زیست و انرژی فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه با اشاره به باور دولت پزشکیان به توانمندی دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه‌ها در کنار دولت و نظام ایستادهاند تا با بهبود شرایط، در بازسازی کشور نقش تعیین کنندهای داشته باشند.

وی به توسعهٔ پژوهشهای کاربردی اشاره کرد و گفت: استفاده از قانون «جهش تولید دانش بنیان» در دانشگاه تهران به خوبی پیش رفت. در یک سال اخیر نیز خوابگاه مجهزی ساخته شده که به زودی بهره برداری می شود و دانشجویان جدید از اواخر مهر یا اوایل آبان از آن استفاده خواهند کرد.

رئیس دانشگاه تهران از آماده سازی مجموعهٔ بزرگی با زیربنای ۱۲۰ هزار متر مربع خبر داد که شامل برج خوابگاهی، مجموعهٔ رفاهی و سالن اجتماعات است و توسط یک خیر تقبل شده و انشاءالله در هفتهٔ دولت کلنگزنی می شود.

وی دربارهٔ انتخاب واحد گفت: انتخاب واحد از ۷ تا ۱۵ شهریور انجام می شود و برخی درخواست تعویق دارند که در حال بررسی است.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی از چهارم مهر است و شروع سال تحصیلی ورودی‌های جدید بسته به زمان اعلام نتایجِ سازمان سنجش خواهد بود و پس از اعلام نتایج، آمادهٔ شروع سال تحصیلی هستیم و امیدواریم زیاد به تأخیر نیفتد.

وی با بیان اینکه سال گذشته دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار شد و ۶۰ درصد خوابگاهها دایر بود، گفت: برای دورهٔ کارشناسی بنا به شرایط کشور موفق به برگزاری حضوری نشدیم و برای مهرماه نیز تصمیم بستگی به شرایط کشور و نهادهای بالادستی دارد.

رئیس دانشگاه تهران بار دیگر اعلام کرد دانشگاه برای همکاری با دولت در بخشهای اقتصادی، صنعت آب و امنیت غذایی آماده است.

وی گفت: ۴۵ هزار دانشجو داریم که ۶۰ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و رساله های تحصیلات تکمیلی نیز در جهت رفع مشکلات کشور برنامه ریزی می شود.

برچسب ها: سال تحصیلی ، سال تحصیلی جدید ، وزارت علوم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

کاهش دمای تهران از فردا

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار