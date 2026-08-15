آغاز سال تحصیلی جدید از ۴ مهر/ همکاری برای بازسازی پساجنگ

جوان آنلاین: محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، و قدردانی از ایثارگری رزمندگان و تلاش خبرنگاران که سبب شدند روایتها از دشمن عقب نماند، گفت: سالی که گذشت برای همهٔ ملت ایران سخت بود؛ رهبر را از دست دادیم و دو استاد و تعدادی از دانشجویان ما شهید شدند. این سختیها در ادارهٔ دانشگاه نیز اثر گذاشت و برخی برنامهها مختل و بعضی دوره‌ها مجازی شد که برای اساتید و دانشجویان دشوار بود.

وی ادامه داد: امیدواریم سال تحصیلی جدید که از چهارم مهر آغاز می شود، با حضور دانشجویان به روال عادی برگردد.

رئیس دانشگاه تهران با اعلام آمادگی دانشگاه برای همراهی در دوران پساجنگ و ساخت ایران مقتدر، یادآور شد که همهٔ دانشگاه‌ها اعلام آمادگی کرده اند؛ دانشگاه تهران نیز پیش تر موضوع بحران آب را پذیرفت و در کوتاهترین زمان، ۳۲ راهبرد به دولت ارائه کرد.

وی در خصوص امنیت غذایی گفت: مقدمات انجام شده و قرار است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود. برخی دانشگاه‌ها نیز در موضوع محیط زیست و انرژی فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه با اشاره به باور دولت پزشکیان به توانمندی دانشگاه‌ها افزود: دانشگاه‌ها در کنار دولت و نظام ایستادهاند تا با بهبود شرایط، در بازسازی کشور نقش تعیین کنندهای داشته باشند.

وی به توسعهٔ پژوهشهای کاربردی اشاره کرد و گفت: استفاده از قانون «جهش تولید دانش بنیان» در دانشگاه تهران به خوبی پیش رفت. در یک سال اخیر نیز خوابگاه مجهزی ساخته شده که به زودی بهره برداری می شود و دانشجویان جدید از اواخر مهر یا اوایل آبان از آن استفاده خواهند کرد.

رئیس دانشگاه تهران از آماده سازی مجموعهٔ بزرگی با زیربنای ۱۲۰ هزار متر مربع خبر داد که شامل برج خوابگاهی، مجموعهٔ رفاهی و سالن اجتماعات است و توسط یک خیر تقبل شده و انشاءالله در هفتهٔ دولت کلنگزنی می شود.

وی دربارهٔ انتخاب واحد گفت: انتخاب واحد از ۷ تا ۱۵ شهریور انجام می شود و برخی درخواست تعویق دارند که در حال بررسی است.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی از چهارم مهر است و شروع سال تحصیلی ورودی‌های جدید بسته به زمان اعلام نتایجِ سازمان سنجش خواهد بود و پس از اعلام نتایج، آمادهٔ شروع سال تحصیلی هستیم و امیدواریم زیاد به تأخیر نیفتد.

وی با بیان اینکه سال گذشته دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار شد و ۶۰ درصد خوابگاهها دایر بود، گفت: برای دورهٔ کارشناسی بنا به شرایط کشور موفق به برگزاری حضوری نشدیم و برای مهرماه نیز تصمیم بستگی به شرایط کشور و نهادهای بالادستی دارد.

رئیس دانشگاه تهران بار دیگر اعلام کرد دانشگاه برای همکاری با دولت در بخشهای اقتصادی، صنعت آب و امنیت غذایی آماده است.

وی گفت: ۴۵ هزار دانشجو داریم که ۶۰ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند و رساله های تحصیلات تکمیلی نیز در جهت رفع مشکلات کشور برنامه ریزی می شود.