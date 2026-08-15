جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بخشی از گفتوگویی در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی بیان کرد: همان تصمیمی که ظهر، در آخرین حملهای که به ضاحیه انجام دادند و مسئول اطلاعات حزبالله به همراه خانوادهاش شهید شد، همانجا همه چیز را متوقف کردیم. گفتیم که امشب اینطور و آنطور شما را خواهیم زد و اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بدهد، همه منطقه را میزنیم و اینطور هم میزنیم.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: نتیجه صحبت ما این شد که همان شب محاصره را برداشتند، نه ۳۰ روز بعد از تفاهمنامه؛ همان شب. توییتی که ترامپ زد و گفت ما امشب برمیداریم، زیرش هم نوشت البته ایرانیها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. وقتی این را دیدم، جلویش را گرفتم و گفتم ما چنین توافقی نداریم. گفتم به میانجیها که این توییت اگر الان برداشته نشود، میزنیم؛ به همان شدتی که من گفتم می زنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خواهش می کنم بروید و تاریخچه را نگاه کنید، ۵۸ دقیقه بعد ترامپ بخش دوم را برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهمنامه از روز شنبه باز میشود. این عزت اسلام نیست؛ این مذاکره یعنی مبارزه.