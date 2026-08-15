جوان آنلاین: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کمک هزینهای را در سامانه تأمین اجتماعی درخواست داده باشید و منتظر واریز مبلغ باشید. زمانی که پیامک واریز مشاهده میکنید، متعجب میشوید که رقم پرداختی با محاسبه شما جور در نمی آید. به دنبال پاسخ میگردیم و متوجه میشویم آن چیزی که در سیستم تأمین اجتماعی ثبت شده است با آن چیزی که فکر میکردیم متفاوت است.
به گزارش مهر، به شعبه مراجعه میکنیم مشاهده میکنیم، افراد دیگری برای پیگیری آمده اند و مدعی هستند که کمک هزینه ازدواج، مرخصی زایمان، بیمه بیکاری و...، برای آنها کمتر از آن چیزی که محاسبه میکردند، واریز شده است.
خیلی از بیمهشدگان تصور می کنند حق بیمه پرداختی فقط در مستمری بازنشستگی آنها تاثیر گذار بوده اما قبل از سن بازنشستگی، هر موقع برای دریافت کمک هزینهای اقدام کنند یا متأسفانه حادثه ناشی از کار برای بیمهشدگان اتفاق بیافتد و از کارافتاده شوند، از رقم پرداختی تأمین اجتماعی ضرر خواهند کرد.
کمک هزینه ها مانند اروتز و پروتز، ازدواج، مرخصی زایمان و...، بر اساس حق بیمه پرداختی و عنوان شغلی بیمه شده محاسبه میشود و بسیاری از بیمهشدگان که حقوق آنها بیشتر است و رقم کمتری از دستمزدشان در سیستم تأمین اجتماعی ثبت میشود، ارقام پرداختی تأمین اجتماعی به آنها کمتر میشود.
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، در خصوص علت تفاوت ارقام، به خبرنگار مهر گفت: فرار بیمهای از معضلات سازمان تأمین اجتماعی است و کارگران را چه در زمان حال چه در زمان بازنشستگی، دچار خسران میکند.
وی با عنوان این مطلب که دو نوع فرار بیمهای داریم، افزود: مورد اول، فرار بیمه تعدادی است. یعنی کارفرما حق بیمه برخی نیروها را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی کند. مثلاً مدیران فروشگاه، مغازههای بزرگ و...، اگر ۱۵ کارگر داشته باشند، فقط برای ۱۰ نفر حق بیمه رد می کنند که این اقدام فرار بیمهای محسوب می شود.
کشاورز ادامه داد: نوع دوم فرار بیمه ای، مربوط به اعلام دستمزد است که دستمزد واقعی ثبت نمیکند. به عنوان مثال، مدیر برای کارگرش ۵۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می کند، اما در لیست حق بیمه رقم دستمزد را حداقل حقوق رد می کند و بر اساس آن حق بیمه میدهد.
وی افزود: برای جلوگیری از این نوع فرار بیمه ای، در سالهای اخیر همزمان با لیست ارسالی کارفرما، پیامکی برای بیمه شدگان ارسال می شود؛ با این مضمون که بیمه شده گرامی با کد ملی ... سابقه ماه ... با کارکرد ... روز دستمزد به مبلغ ... ریال و با این عنوان شغلی توسط کارفرما ارسال میشود.
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بیمهشدگان به محتوای پیامک ارسالی دقت کنند و در صورت مشاهده مغایرت، اعتراض را در سامانه es.tamin.ir ثبت کنند. چون بر همین اساس پرداختیهای تأمین اجتماعی انجام میشود. رسیدگی به این اعتراضات محرمانه است و بیمهشدگان از این بابت نگران نباشند.