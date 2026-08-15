کد خبر: 1373937
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶
جامعه » اخبار كلی

کارگران به پیامک تامین اجتماعی دقت کنند؛ ماجرای فرار بیمه‌ای

سازمان تامین اج مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به عواقب فرار بیمه‌ای که متوجه کارگران می‌شود، نکاتی را متذکر شد.

جوان آنلاین: شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کمک هزینه‌ای را در سامانه تأمین اجتماعی درخواست داده باشید و منتظر واریز مبلغ باشید. زمانی که پیامک واریز مشاهده می‌کنید، متعجب می‌شوید که رقم پرداختی با محاسبه شما جور در نمی آید. به دنبال پاسخ می‌گردیم و متوجه می‌شویم آن چیزی که در سیستم تأمین اجتماعی ثبت شده است با آن چیزی که فکر می‌کردیم متفاوت است.

به گزارش مهر، به شعبه مراجعه ‌می‌کنیم مشاهده می‌کنیم، افراد دیگری برای پیگیری آمده اند و مدعی هستند که کمک هزینه ازدواج، مرخصی زایمان، بیمه بیکاری و...، برای آنها کمتر از آن چیزی که محاسبه می‌کردند، واریز شده است.

خیلی از بیمه‌شدگان تصور می کنند حق بیمه پرداختی فقط در مستمری بازنشستگی آنها تاثیر گذار بوده اما قبل از سن بازنشستگی، هر موقع برای دریافت کمک هزینه‌ای اقدام کنند یا متأسفانه حادثه ناشی از کار برای بیمه‌شدگان اتفاق بیافتد و از کارافتاده شوند، از رقم پرداختی تأمین اجتماعی ضرر خواهند کرد.

کمک هزینه ها مانند اروتز و پروتز، ازدواج، مرخصی زایمان و...، بر اساس حق بیمه پرداختی و عنوان شغلی بیمه‌ شده محاسبه می‌شود و بسیاری از بیمه‌شدگان که حقوق آنها بیشتر است و رقم کمتری از دستمزدشان در سیستم تأمین اجتماعی ثبت می‌شود، ارقام پرداختی تأمین اجتماعی به آنها کمتر می‌شود.

ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، در خصوص علت تفاوت ارقام، به خبرنگار مهر گفت: فرار بیمه‌ای از معضلات سازمان تأمین اجتماعی است و کارگران را چه در زمان حال چه در زمان بازنشستگی، دچار خسران می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که دو نوع فرار بیمه‌ای داریم، افزود: مورد اول، فرار بیمه تعدادی است. یعنی کارفرما حق بیمه برخی نیروها را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی ‎کند. مثلاً مدیران فروشگاه، مغازه‌های بزرگ و...، اگر ۱۵ کارگر داشته باشند، فقط برای ۱۰ نفر حق بیمه رد می‎ کنند که این اقدام فرار بیمه‌ای محسوب می‎ شود.

کشاورز ادامه داد: نوع دوم فرار بیمه ای، مربوط به اعلام دستمزد است که دستمزد واقعی ثبت نمی‌کند. به عنوان مثال، مدیر برای کارگرش ۵۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‎ کند، اما در لیست حق بیمه رقم دستمزد را حداقل حقوق رد می‎ کند و بر اساس آن حق بیمه می‌دهد.

وی افزود: برای جلوگیری از این نوع فرار بیمه ‎ای، در سال‌های اخیر همزمان با لیست ارسالی کارفرما، پیامکی برای بیمه‎ شدگان ارسال می‎ شود؛ با این مضمون که بیمه شده گرامی با کد ملی ... سابقه ماه ... با کارکرد ... روز دستمزد به مبلغ ... ریال و با این عنوان شغلی توسط کارفرما ارسال می‌شود.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بیمه‌شدگان به محتوای پیامک ارسالی دقت کنند و در صورت مشاهده مغایرت، اعتراض را در سامانه es.tamin.ir ثبت کنند. چون بر همین اساس پرداختی‌های تأمین اجتماعی انجام می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات محرمانه است و بیمه‌شدگان از این بابت نگران نباشند.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، بیمه تامین اجتماعی ، کارگران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

کاهش دمای تهران از فردا

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار