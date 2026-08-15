کد خبر: 1373923
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
سیاست » اخبار کلی
سرلشکر وحیدی:

رزمندگان اسلام مسلح ترین ارتش جهان را به زانو در آوردند

ق فرمانده کل سپاه در دلنوشته‌ای خطاب به رزمندگان اسلام، با تقدیر از ۶ ماه جهاد تاکید کرد: رزمندگان اسلام مسلح ترین ارتش جهان را به زانو در آوردند.

جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با فرارسیدن ماه ربیع در دلنوشته‌ای خطاب به رزمندگان اسلام، با تقدیر از ۶ ماه جهاد تاکید کرد: شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر بفلک کشیده شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلح ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
رزمندگان شجاع و عزتمند ایران اسلامی
پاسداران غیور، ارتشیان دلیر، انتظامیان سخت کوش وبسیجیان و عشایر دریادل و سربازان گمنام امام زمان؛

قلم و زبان از بیان منزلت و تقدیر مجاهدت های درخشان شما عاجز است که خدا خود رزمندگان اسلام را بر دیگران فضیلت بخشیده و اینگونه محبتش را در قرآن آشکار ساخته می فرماید:"ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص"

شکوه و عظمتی که با شش ماه جهاد بی نظیر خود در مقابل خونخوارترین دشمنان بشریت به نمایش گذاشتید چشم جهانیان را خیره وامید به غلبه نهایی بر سلطه گران را در دلهای مستضعان زنده کرده است.

شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر بفلک کشیده شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلح ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید.

شما با توسل به اهل بیت علیهم السلام وآفرینش زیباترین جلوه های ایثار حماسه های درخشان ۸ سال دفاع مقدس را در صورتهایی نو تکرار و خاطره نبردهای تاریخی بدر و خیبر در رکاب پیامبر اعظم را زنده کردید.

شما که با مدیریت مبتکرانه صحنه نبرد تحت فرماندهی حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای دام ظله باعنایت پروردگار دروازه های قیام را برروی مستضعفان جهان گشودید و با تحمیل اراده خود بر دشمن ثابت کردید که میتوان اسلام را بر جهان حاکم کرد.

به یمن تفضلات خداوند به ملت بپاخاسته که حتی یکروز صحنه را خالی نکردند و با دعای خیرحضرت ولی عصر علیه السلام، انشالله بزودی با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم ومقاوم منطقه بویژه فلسطین و لبنان عزیز، جهان برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آماده تر خواهد شد.

فرصت را غنیمت شمرده، حلول ماه مبارک ربیع المولود را به شما و خانواده‌های فداکاری که چنین شیرمردانی را در دامان خود پروریده و به میدان فرستاده اند تبریک عرض می کنم و بالاترین پاداش الهی را برای شما طلب می کنم و از همه شما که مقربان درگاه الهی و محبوب حضرت حق هستید التماس دعا دارم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سردار وحیدی ، سپاه ، جنگ ایران و آمریکا
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