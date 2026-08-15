کد خبر: 1373922
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
جامعه » اخبار كلی

پیرهادی: منشأ بخش زیادی از گرد و غبار تهران خارج از پایتخت است

گرد و غبار رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخش قابل توجهی از گرد و غبار وارد شده به تهران، منشأ خارج از شهر دارد.

جوان آنلاین:مهدی پیرهادی، در گفتگو با مهر درباره مدیریت گرد و غبار در پایتخت، اظهار داشت: موضوع گرد و غبار مسئله‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً به شهر تهران مرتبط دانست و معمولاً منشأ بخش قابلتوجهی از گرد و غبارهایی که وارد تهران می‌شود، خارج از محدوده این شهر است.

وی افزود: مدیریت این مسئله نیازمند اقدامات فرابخشی است و سازمان حفاظت محیط زیست و برخی وزارتخانه‌ها باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند، چرا که بخش قابل توجهی از این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیست.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: شهر تهران نیز به واسطه ساخت‌وسازهایی که در آن انجام می‌شود و همچنین محدودیت زمین‌های بازی و عرصه‌های بدون پوشش، ممکن است در تولید بخشی از گرد و غبار نقش داشته باشد، اما بخش قابل توجهی از گرد و غبارهایی که به تهران منتقل می‌شود، از خارج از محدوده شهر منشأ می‌گیرد.

پیرهادی تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شهرداری تهران به تنهایی بتواند مسئله گرد و غبار پایتخت را مدیریت کند و برای حل این معضل باید دستگاه‌های متولی در سطح ملی وارد عمل شوند.

ضرورت ورود سازمان محیط زیست به مسئله گرد و غبار

وی با اشاره به نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت این پدیده اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد و با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، منشأهای ایجاد و انتقال گرد و غبار به تهران شناسایی و برای کنترل آنها برنامه‌ریزی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت گرد و غبار نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و نباید تمام مسئولیت آن را متوجه شهرداری تهران و شورای شهر دانست.

برچسب ها: گرد و غبار ، الودگی هوا ، هوا
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