ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح وضعیت ترافیکی جادههای کشور در روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل میانک تا مکارود، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب و در محدودههای کلرد، سهراهی چلاو، بایجان، شاهاندشت و آباسک، ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی ادامه داد: در آزادراه پردیس-تهران، محدوده جاجرود، همچنین در آزادراه قزوین-کرج، حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و در آزادراه کرج-قزوین، محدوده حصارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور شهریار-تهران، حدفاصل شهریار تا شهرقدس خبر داد.
وی گفت: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران-پردیس در مسیر جنوب به شمال، تردد روان گزارش شده است.
سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه با مهگرفتگی همراه هستند و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای مشهد-نیشابور، مشهد-تربت حیدریه و مشهد-قوچان روان است.