رئیس پلیس راه مازندران از اجرای محدودیت ترافیکی در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس محدود شده و از مسیر شمال به جنوب محور چالوس از محدوده مرزن‌آباد یک‌طرفه خواهد شد.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به وضعیت ترافیکی محور‌های استان اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح امروز ۲۳ مرداد، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس محدود شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: حوالی ساعت ۱۱، مسیر شمال به جنوب محور چالوس از خروجی مرزن‌آباد به صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد و رانندگان باید ضمن توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین درباره محور هراز گفت: محدودیت تردد در این محور نیز به صورت مقطعی در محدوده تونل سپاسد، پلیس‌راه لاریجان و محدوده گزنگ تا لاسم اجرا می‌شود.

عبادی با اشاره به شرایط جوی استان تصریح کرد: هم‌اکنون در محور‌های مواصلاتی مازندران جوی ابری و بارندگی رگباری گزارش شده و با توجه به لغزندگی سطح راه‌ها، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودرو مقابل را رعایت کنند.