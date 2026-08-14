جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی، در گفتوگو با خبرنگار، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح امروز ۲۳ مرداد، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس محدود شده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: حوالی ساعت ۱۱، مسیر شمال به جنوب محور چالوس از خروجی مرزنآباد به صورت یکطرفه اجرا خواهد شد و رانندگان باید ضمن توجه به محدودیتهای اعمالشده، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین درباره محور هراز گفت: محدودیت تردد در این محور نیز به صورت مقطعی در محدوده تونل سپاسد، پلیسراه لاریجان و محدوده گزنگ تا لاسم اجرا میشود.
عبادی با اشاره به شرایط جوی استان تصریح کرد: هماکنون در محورهای مواصلاتی مازندران جوی ابری و بارندگی رگباری گزارش شده و با توجه به لغزندگی سطح راهها، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودرو مقابل را رعایت کنند.