کاروانی از زائران مشهدی که اول خردادماه امسال با پای پیاده به سمت کربلا حرکت کرد و مسافت بیش از ۲۲۰۰ کیلومتری را پیمود روز جمعه با استقبال گروهی از شهروندان به مشهد بازگشت.

جوان آنلاین: مدیر کاروان پیاده انصارالحسین (ع) با اعلام این مطلب به خبرنگار گفت: ۱۴۵ نفر در این کاروان حضور داشتند که مسن‌ترین زائر ۸۷ ساله و کوچک‌ترین زائر ۱۱ ساله بود.

به گزارش ایرنا، محمد رجبی افزود: امسال بیست‌وپنجمین سالی بود که این کاروان حرکت خود را پیاده به مقصد حرم سیدالشهدا (ع) آغاز کرد.

بازگشت زائرانی که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد کربلا را عاشقانه پیمودند

وی گفت: این کاروان به هیچ نهاد یا دستگاهی وابسته نیست و تمام هزینه‌ها توسط خود زائران، نذورات مردمی و خیران تامین می‌شود و هیچ بودجه دولتی یا غیردولتی نداریم.

آیین استقبال از کاروان پیاده روی مشهد به کربلا امروز در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد.

مسافت مشهد تا شلمچه ۱۷۴۰ کیلومتر و از آنجا تا کربلا ۵۴۰ کیلومتر است.