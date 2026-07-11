درخواست مردم عراق برای تعطیلی کنسولگری کویت

همزمان با افزایش اعتراض‌ها در عراق به کشته شدن یک ماهیگیر توسط مرزبانی کویت، شیوخ و بزرگان استان بصره خواستار تعطیلی کنسولگری این کشور در بصره شدند.

جوان آنلاین: از شبکه العهد، شماری از شیوخ و بزرگان استان بصره از دولت عراق خواسته‌اند تا سفیر کویت را در اعتراض به کشته شدن یک ماهیگیر عراقی احضار کند.

به گزارش ایرنا، آنها همچنین خواستار تعطیلی کنسولگری کویت در بصره شده‌اند.

همزمان با افزایش اعتراض‌ها به اقدام نیرو‌های مرزبانی کویت، ارتش عراق اقدام به افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنسولگری این کشور در بصره کرده است.

علی الزیدی نخست وزیر عراق نیز به وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش ماموریت داده است تا موضوع کشته شدن صیاد عراقی را بررسی کنند.

حسین الدراجی نماینده بصره در پارلمان عراق نیز خطاب به دولت کویت گفت: احترام خودتان را نگهدارید، عشایر ما برای تنبیه شما کافی هستند.

هفته گذشته نیرو‌های مرزبانی کویت به قایق ماهیگیران عراقی حمله کرد که در این حمله یک ماهیگیر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

نظامیان کویتی پس از حمله به قایق عراقی، ماهیگیران را دستگیر کرده بودند.

این در حالی است که ماهیگیران آزاد شده و شماری از مسئولان عراقی اعلام کردند که قایق عراقی در آب‌های سرزمینی عراق مورد حمله قرار گرفته است.